رئيس هايتي يدعو إلى الحوار بعد أيام من الاحتجاجات المطالبة باستقالته

محمد اسماعيل - القاهرة - بور أو برنس - د ب أ:

دعا رئيس هايتي جوفانيل مويس، إلى حوار من أجل حل الأزمة في بلاده، بعد أيام من الاضطرابات.

ودعا مويس مواطنيه، في تغريدة عبر تويتر، إلى تجنب أعمال العنف في إطار البحث عن حل.

ومن المتوقع أن يوجه الرئيس مويس خطابا مهما إلى الشعب.

وكان آلاف الأشخاص قد خرجوا إلى الشوارع مجددا يوم الخميس مطالبين باستقالته.

وتوقفت الحياة العامة في العاصمة "بور أو برنس" فعليا منذ بدء الاحتجاجات قبل أسبوع.

وتقول جماعات المعارضة إنها لن تقبل بالدخول في مفاوضات قبل أن يترك مويس منصبه.

وتسببت المظاهرات في شلل كبير في التجارة والمدارس والنقل العام.

ويتهم المحتجون الحكومة بالفساد ويقولون إنها اختلست الأموال المخصصة لإعادة إعمار البلاد التي تعرضت لزلزال مدمر عام 2010 أودى بحياة 300 ألف شخص.

ويقول البنك الدولي إن هايتي أفقر دولة في الأمريكتين ، حيث يعيش 59% من سكانها البالغ تعدادهم 10.4 مليون نسمة تحت خط الفقر الوطني أي على أقل من 2.41 دولار في اليوم.