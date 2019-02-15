كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. البنتاجون يكشف حقيقة المشاركة في غارة على "القاعدة" جنوب ليبيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نفى الجيش الأمريكي، المشاركة في غارة على موقع لتنظيم القاعدة في مدينة أوباري الليبية، بحسب بيان صادر عن "البنتاجون" مساء أمس الخميس، فيما يتناقض مع تصريح لمسؤول ليبي.

كان المتحدث باسم فائز السراج، رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني ومقرها طرابلس، قال في بيان مساء يوم الأربعاء، إن قوات أمريكية ليبية مشتركة "قصفت" موقعاً يتمركز به عدد من أفراد تنظيم القاعدة بضواحي مدينة أوباري.

وقال المتحدث محمد السلاك في بيان "يأتي هذا العمل المشترك بين المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني والحكومة الأمريكية، متزامناً مع لقاء وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، ووزير الخارجية الليبي محمد سيالة في الاجتماع الدولي لمكافحة تنظيم داعش الأسبوع الماضي".

لـكن القيادة العسكرية الأمريكية في أفريقيا، المسؤولة عن القوات الأمريكية في المنطقة، قالت إنه على الرغم من دعم الولايات المتحدة لما تصفها بجهود الحكومة الليبية المعترف بها دولياً في مكافحة الإرهاب، إلا أن القوات الأمريكية لم تشارك في الغارة.

وقالت في بيان "القيادة الأمريكية في أفريقيا لم تشارك في الغارة التي جرى الإبلاغ عنها على موقع للقاعدة في أوباري في ليبيا يوم الأربعاء 13 فبراير (شباط) 2019".

وأضافت "القيادة الأمريكية في أفريقيا لم تشن أي ضربات جوية في ليبيا في 2019".