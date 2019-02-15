بـ16 صوتا مقابل 16.. نجاة إصلاح CNSS

بعدما صوتت المعارضة في لجنة المالية بمجلس المستشارين ضد مشروع المرسوم بقانون بشأن تحويل صندوق الضمان الاجتماعي CNSS إلى مؤسسة عمومية، وأسقطته بـ5 أصوات مقابل 4 أصوات لصالحه، انقلبت الكفة في الجلسة العمومية، أول أمس، والتي صادقت على المشروع بـ16 صوتا لفرق الأغلبية مقابل 15 للمعارضة.

ومعروف أن فرق ومجموعات المعارضة في مجلس المستشارين تمثل الأكثرية عدديا، ما يطرح تساؤلات حول سبب غيابهم خلال عملية التصويت النهائية، لإفساح المجال للمصادقة على المشروع.

يشار إلى أن الصندوق مقبل على تغيير مديره العام، بعد تعيين سعيد حميدوش واليا على مدينة الدار البيضاء، والذي ينتظر أن يكون ضمن الولاة والعمال الجدد الذين سيستقبلهم الملك.