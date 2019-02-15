"البيت اليهودي" و"الاتحاد القومي" يخوضان الانتخابات سوية

القدس - بواسطة محمد عز العرب - وقّع رئيس "البيت اليهودي" رافي بيرتس، ورئيس "الاتحاد القومي"، بتسالئيل سموتريتش"، يوم أمس الخميس، على اتفاق يتم بموجبه تشكيل قائمة مشتركة، بحيث يحتل الأول المواقع الفردية، والثاني المواقع الزوجية في القائمة لخوض انتخابات الكنيست المقبلة.

واتفق الطرفان أيضا على أن "الاتحاد القومي" يختار المنصب الأول، وفي حال حصل على منصب وزير واحد سيتم ذلك بالتناوب بين الطرفين.

كما اتفق الطرفان على أن كل القرارات تتخذ بموافقة الطرفين، ويتم توزيع الوظائف بينهما بشكل متساو من قبل الرئيسين.

يذكر في هذا السياق أن الاستطلاعات الأخيرة كانت قد توقعت أن تبقى أحزاب اليمين الصغيرة خارج الكنيست بسبب عدم تجاوزها نسبة الحسم.

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وكان رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، قد دعا هذه الأحزاب إلى الوحدة لمنع خسارة بضعة مقاعد لليمين.

وبالنتيجة، فقد رحب الليكود بخوض "البيت اليهودي" والاتحاد القومي" الانتخابات بقائمة مشتركة، كما دعا إلى إشراك قوى أخرى في التحالف لضمان تفوق كتلة اليمين في الانتخابات.

وتبين أن الطرفين كانا قد ناقشا مطولا من يترأس القائمة، ومن يحصل على أعلى منصب، ومن يجلس في المجلس الوزاري المصغر، ومن يمثل القائمة في هيئة رؤساء الائتلاف الحكومي.