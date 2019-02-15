حالة الطقس: ماطر وبارد

القدس - بواسطة محمد عز العرب - من المتوقع أن تسقط أمطار مصحوبة بعواصف رعدية، اليوم الجمعة، في شمالي البلاد، كما يتوقع أن تتساقط الثلوج على قمة جبل الشيخ في الجولان السوري المحتل.

وفي وسط البلاد يتوقع أن يكون الطقس غائما جزئيا، ويحتمل أن تسقط أمطار محلية. كما يتوقع أن تهب عواصف رملية في جنوبي البلاد.

وجاء أن منخفضا جويا في شرقي البحر المتوسط جعل حالة الطقس غير مستقرة في المنطقة، ويتوقع أن تكون درجات الحرارة أدنى من المعدلات السنوية لهذا الموسم.

وفي ساعات الليل من المتوقع أن تتجدد الأمطار في شمالي ووسط البلاد.

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أما درجات الحرارة المتوقعة لنهار اليوم والليلة فتكون كالتالي: جنوبي الجولان السوري المحتل 10 – 6، الخالصة (كريات شمونه) 13 – 8، صفد 7 – 5، طبرية 16 – 9، الناصرة 12 – 9، حيفا 14 – 10، يافا 16 – 11، القدس المحتلة 10 – 6، عسقلان 16 – 11، عين جدي (البحر الميت) 15 – 8، بئر السبع 15 – 8، أم رشرش (إيلات) 18 – 12.

ويوم غد، السبت، فمن المتوقع أن تسقط أمطار متفرقة، وخاصة في شمالي ووسط البلاد، ويخشى من حدوث فيضانات محلية وفيضانات في برية الخليل وغور الأردن والبحر الميت. وفي ساعات المساء تقل كمية الأمطار.

أما الأحد، فمن المتوقع أن يكون الطقس غائما جزئيا وتسقط أمطار محلية من شمالي البلاد حتى شمالي النقب، ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة. وفي ساعات الليل من المحتمل أن تشتد الأمطار.