انت الان تتابع تفاصيل خبر 21 نائباً بالكونغرس يدعون ترامب لكشف حقائق قتل خاشقجي والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الجمعة 15 فبراير 2019 08:29 صباحاً - طالب مشرعون أمريكيون من الحزبين الجمهوري والديمقراطي في مجلس الشيوخ الأمريكي؛ إدارة الرئيس دونالد ترامب بتقديم المزيد من المعلومات حول مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي.

جاء ذلك بعد أيام من تجاوز الإدارة الأمريكية مهلة نهائية لتقديم تقرير مفصل بشأن مقتله، فيما أثار ردود فعل غاضبة من الحزبين.

وبعث عشرة من الأعضاء الجمهوريين الاثني عشر في لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، التي يرأسها السناتور جيم ريتش، أمس الخميس، برسالة إلى وزير الخارجية مايك بومبيو تطالب بتقديم مزيد من المعلومات.

وقال ريتش في بيان: "لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ ملتزمة بالسعي للحصول على كل المعلومات المتاحة في نطاق دورها الرقابي، ولهذا الغرض تعمل على ترتيب إفادة سرية أمام اللجنة".

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كما وقع الأعضاء الديمقراطيون العشرة في اللجنة، وعلى رأسهم السناتور بوب مينينديز، ومعهم بات ليهي نائب رئيس لجنة المخصصات، خطاباً منفصلاً يطالب بومبيو بإخطار المجلس بسبب تجاهل إدارة ترامب مهلة يوم الجمعة الماضي لتقديم تقرير للكونغرس عما إذا كان مسؤولون بالحكومة السعودية وأعضاء بالأسرة الحاكمة، بينهم ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، يقفون وراء مقتل خاشقجي.

وعلق على الرسالتين ممثل لوزارة الخارجية الأمريكية (لم يذكر اسمه)، إن بومبيو قدم إفادة بالتطورات إلى لجنة العلاقات الخارجية يوم الجمعة الماضي، وسوف يواصل التشاور مع الكونغرس.

وأمس الخميس اتهم زعيم الديمقراطيين في لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ الأمريكي، بوب مينينديز، الرئيس ترامب بانتهاك القانون؛ في محاولة للتغطية على تورّط بن سلمان في قتل خاشقجي.

وأول من أمس الأربعاء، أقرّ مجلس النواب الأمريكي مشروع قانون يدعو الولايات المتحدة لقطع الدعم العسكري عن السعودية في الحرب المستمرة باليمن.

واغتيل خاشقجي بقنصلية بلاده في إسطنبول، يوم الثاني من أكتوبر 2018، وتشير جميع الأدلة في مسرح الجريمة والتحقيقات التركية، وعدد من أجهزة الاستخبارات الدولية ومن ضمنها الأمريكية، إلى تورط محمد بن سلمان ومسؤولين كبار في الدولة بالجريمة.