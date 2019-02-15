انت الان تتابع تفاصيل خبر ترامب بصدد إعلان حالة الطوارئ لتمويل جدار المكسيك والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الجمعة 15 فبراير 2019 08:29 صباحاً - أعلن البيت الأبيض عزم الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، التوقيع على مشروع قانون لتمويل الحكومة الفيدرالية وإعلان حالة طوارئ وطنية.

جاء ذلك في بيان نشرته المتحدثة باسم البيت الأبيض، سارة ساندرز، عبر منصة "تويتر"، الخميس.

وقالت سارة ساندرز إن ترامب بصدد التوقيع على مشروع قانون التمويل، وهو ما من شأنه تجنيب الحكومة إغلاقاً جزئياً؛ من جراء تعثر الوصول إلى اتفاق بشأن الموازنة.

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لكن الرئيس الأمريكي يعتزم في الوقت نفسه، بحسب البيان، إعلان حالة طوارئ وطنية تتيح له تمويل بناء جدار على الحدود مع المكسيك متجاوزاً الكونغرس.

وشهدت البلاد، نهاية العام الماضي ومطلع العام الجاري، أطول إغلاق حكومي في تاريخها، استمر 35 يوماً؛ من جراء عدم التوصل إلى اتفاق بشأن الموازنة أو تمويل جزئي للحكومة، مع إصرار ترامب على تضمين إنشاء الجدار ورفض الديمقراطيين.

واعتبرت ساندرز في بيانها أن "الرئيس مرة أخرى يفي بوعده بتشييد الجدار وحماية الحدود وتأمين بلدنا العظيم".

ويُعدّ الجدار من أبرز وعود ترامب لقاعدته الشعبية، إذ يزعم أن من شأنه الحد من تدفق اللاجئين من المكسيك وبقية دول أمريكا اللاتينية، الذين يقول إنهم السبب الرئيسي وراء ارتفاع مستويات الجريمة في البلاد.