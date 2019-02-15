انت الان تتابع تفاصيل خبر حماس: وعود مصرية بالإفراج عن معتقلين فلسطينيين والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الجمعة 15 فبراير 2019 08:29 صباحاً - كشف نائب رئيس حركة المقاومة الإسلامية "حماس" في الخارج، محمد نزال، عن وجود وعود مصرية بالإفراج عن المعتقلين الفلسطينيين في السجون المصرية، وتقدّم مهم بقضيتهم، مؤكداً أنها تتابع ملف المختطفين الأربعة من عناصر كتائب القسام.

وقال نزال خلال حوار مع وكالة "شهاب" الإخبارية المحلية، اليوم الخميس: إن "حماس تتابع ملف المعتقلين في السجون المصرية، وقضية المختطفين الأربعة أساسية".

واختطف مسلحون مجهولون، في 19 أغسطس 2015، الشبان الفلسطينيين (ياسر زنون، وحسين الزبدة، وعبد الله أبو الجبين، وعبد الدايم أبو لبدة)، الذين ينتمون لـ"كتائب القسام" التابعة لحركة حماس، بعد مداهمة حافلة كانت تقلّهم في منطقة شمال سيناء المصرية مع مسافرين آخرين من معبر رفح البري، على الحدود بين قطاع غزة ومصر، إلى مطار القاهرة الدولي.

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وأشار نزال إلى وجود تناقص في أعداد المعتقلين الفلسطينيين في السجون المصرية، حيث خرج عدد منهم في الأسابيع الماضية، مشيراً إلى أن حركته لا تتابع المعتقلين الذين يخصّونها فقط، بل تتابع أي عملية اعتقال لأي فلسطيني تمّت بطريقة غير قانونية.

واتهم نائب رئيس حركة حماس قيادة السلطة الفلسطينية بالتآمر على قطاع غزة، ومحاولتها إيصاله لمرحلة الانفجار بدلاً من تحمّل المسؤولية.

وكشف عن وجود وعد مصري بألا يُغلق معبر رفح من طرفها، وبعدم معاقبة الشعب الفلسطيني، بحيث لا يكون ضحية الصراع السياسي.

وعبّر نزال عن رفض حركته للعملية التطبيعية للكثير من الدول العربية مع دولة الاحتلال الإسرائيلي، معتبراً أنها لا تخدم القضية الفلسطينية.