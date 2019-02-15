بومبيو: نريد التأكد من عدم توفر المال لقاسم سليماني

الخليج 365/ بغدادكشف وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، عزم الولايات المتحدة على تطوير خطة لوقف "تمدد النفوذ الايراني" في المنطقة، فيما اشار الى رغبة واشطن في التأكد من عدم توفر المال لقائد فيلق القدس قاسم سليماني.

وقال بومبيو، إن الولايات المتحدة ستعمل في الأسابيع المقبلة على تطوير خطة بالتعاون مع العديد من الدول لوضع تصور حول كيفية وقف تمدد نفوذ إيران في المنطقة.



وشدد الوزير، في تصريحات أدلى بها عقب مؤتمر الشرق الأوسط في العاصمة البولندية وارسو، على أن واشنطن "تريد التأكد من عدم توفر المال لقائد فيلق القدس قاسم سليماني لنشر الإرهاب"، مؤكدا في ذات الوقت أن "الولايات المتحدة تدعم الشعب الإيراني وتريد له النجاح".

وأوضح في المقابلة التي أجرتها معه قناة "الحرة"، إن حزب الله الذي تدعمه إيران "أصبح اليوم أقوى مما كان عليه قبل سنوات"، معربا عن أسفه "لعدم حضور لبنان في مؤتمر وارسو" الذي شاركت فيه أكثر من 60 دولة بينها دول عربية.

وأكد بومبيو أن مؤتمر وارسو يشكل خطوة إيجابية من أجل تنظيم الوضع في الشرق الأوسط، مشيرا إلى أنه "للمرة الأولى في التاريخ الحديث شهدنا وفدا إسرائيليا جنبا إلى جنب مع وفود عربية". وأعرب عن أسفه من جهة أخرى "لغياب الفلسطينيين عن اللقاء الدولي".

وتطرق بومبيو للانسحاب الأميركي المرتقب من سوريا، وأكد أنه يمثل "تغييرا في التكتيكات وليس في الاستراتيجية".

وبخصوص الأزمة التي تعصف بالسودان قال الوزير الأميركي: "نتمنى أن تسمع أصوات الشعب السوداني وأن تحصل عملية انتقالية، في حال حصولها، بقيادة الشعب".

