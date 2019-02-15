البيت الأبيض: ترامب سيوقع الميزانية ويعلن حالة الطوارئ

الخليج 365/ بغدادأعلن البيت الأبيض، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سيوقع مشروع الميزانية الحكومية وسيعلن حالة الطوارئ الوطنية لتمويل بناء الجدار مع المكسيك.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض سارة ساندرز، مساء أمس الخميس، إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سوف يوقع قانون تمويل الحكومة، وسيعلن حالة الطوارئ الوطنية.

من جهته صرح زعيم الجمهوريين في مجلس الشيوخ الأمريكي ميتش ماكونيل، بأن الرئيس دونالد ترامب سيعلن حالة الطوارئ لتمويل بناء الجدار مع المكسيك.



وأعلن السناتور ماكونيل أن "الرئيس ترامب يعتزم إعلان حالة الطوارئ الوطنية حتى يتمكن من تجاوز الكونغرس وبناء جداره الذي وعد بنائه أثناء حملته الانتخابية على طول حدود الولايات المتحدة الجنوبية الغربية".

وأفاد بأن ترامب سيتحرك بعد التوقيع على مشروع قانون الميزانية.

وقد يؤدي إعلان حالة الطوارئ إلى وقوع صدام دستوري مع المشرعين الأمريكيين.

وردا على إعلان البيت الأبيض، قالت رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي: "قد يحدث تحدّ قانوني في حال إعلان ترامب حالة الطوارئ الوطنية.. سوف ننظر في الخيارات".

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وأضافت بيلوسي: "ما يحدث على الحدود لا يعتبر حالة طارئة"، في إشارة إلى تدفق آلاف المهاجرين عبر الحدود الأمريكية المكسيكية.

كما أشارت رئيسة مجلس النواب إلى أنها ستحضر للرد بشكل ملائم، في حال أعلن الرئيس الأمريكي حالة الطوارئ.

جدير بالذكر أن الرئيس الأمريكي أعلن في شهر يناير أنه يملك "حقا مطلقا" في إعلان حالة الطوارئ، إذا لم يتسن التوصل إلى اتفاق مع الكونغرس بشأن إدراج التمويل الذي يطلبه لتأمين الحدود الجنوبية في ميزانية الحكومة.

وأوضح ترامب أنه لم يعلن حالة الطوارئ خلال خطابه للشعب الأمريكي لأنه لا يزال يؤمن بإمكانية التوصل إلى اتفاق مع الكونغرس بشأن إدراج كلفة تشييد الجدار الفاصل على الحدود مع المكسيك في الميزانية الحكومية.

