صندوق سيادي يشهد على تخلي إيران عن أجيالها القادمة

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يعاني صندوق التنمية الوطني في إيران، من مشكلات سياسية ضخمة، بعد أن سحبت الحكومة والحرس الثوري مبالغ مالية ضخمة لإنفاقها على الجيش وبعض الأغراض السياسية.

اعتاد النظام الحاكم في إيران على مدى سنوات طويلة من العقوبات تبرير الأزمات الاقتصادية التي تواجهها البلاد بين الحين والآخر بقسوة الإجراءات السياسية التي تتخذها الولايات المتحدة ضدها، والتي في الغالب تستهدف قطاع النفط الثري بالبلاد. وعلى الرغم من الفرص الضخمة التي أتيحت للنظام على المستوى الاقتصادي إبان الفترة التي شهدت رفع العقوبات الأمريكية والدولية بعد توقيع الاتفاق النووي، فإن الأساس الذي وضعته طهران في تلك الفترة بدأ ينهار بعد أشهر قليلة من العقوبات الأمريكية الجديدة.

صندوق التنمية الوطنية، وهو الذي تم اعتباره الثروة السيادية التي سيحاول النظام تركها للأجيال المقبلة في إيران، كان من بين العديد من الإجراءات الاقتصادية التي سعت طهران من خلالها للاستفادة من الظروف الاقتصادية بعد الاتفاق النووي. «التخزين العائم».. سلاح إيران لمواجهة عقوبات أمريكا على «الذهب

صندوق التنمية الوطنية، وهو الذي تم اعتباره الثروة السيادية التي سيحاول النظام تركها للأجيال المقبلة في إيران، كان من بين العديد من الإجراءات الاقتصادية التي سعت طهران من خلالها للاستفادة من الظروف الاقتصادية بعد الاتفاق النووي. «التخزين العائم».. سلاح إيران لمواجهة عقوبات أمريكا على «الذهب الأسود» وفي هذا السياق، حذر مركز أبحاث البرلمان الإيراني، والذي يعد جهة مستقلة عن الحكومة بشكل رئيسي، من أنه لن يتم إضافة أي أموال للصندوق في السنة المالية المقبلة، والتي تبدأ من مارس المقبل حتى الشهر نفسه من عام 2020.

وأرجع المركز البحثي الإيراني هذا التوقع، إلى الانخفاض الهائل في عائدات النفط الإيرانية، والتي تضررت بفعل العقوبات الأمريكية، خاصة أن الحكومة تنفق احتياطي الصندوق لأغراض عسكرية وغيرها من العوامل الاستراتيجية. Advertisements التقرير الذي أصدره مركز أبحاث البرلمان الإيراني، والذي صدر مؤخرًا، حذر من أن صندوق التنمية الوطنية قد يتوقف تمامًا عن العمل، حال لم يتم إضافة أموال جديدة إليه، وهو الأمر الذي يعني انهيار الشعارات التي رفعها الملالي عند إنشائه، والتي زعمت أنه سيكون ثروة الأجيال القادمة في البلاد.

واستنادًا إلى أمر آية الله علي خامنئي المرشد الأعلى للثورة الإيرانية، سحبت الحكومة مؤخرًا 1.5 مليار دولار أخرى من احتياطي الصندوق للنفقات العسكرية، فضلاً عن 4.8 مليار دولار العام الماضي، استحوذ الجيش تقريبًا على نصفها. لماذا يرفض العالم العقوبات الأمريكية على إيران؟ وحسب ما ورد في الميثاق الخاص بصندوق التنمية الوطني، تحصل الجهات المشرفة على 34% من عائدات النفط في العام القادم كإيرادات للصندوق، والذي كان يُطلق يُخصص في الماضي لتخزين "احتياطي العملات الأجنبية".

ونص الميثاق الخاص بالصندوق، والذي يعتبر "سياديًا" للدولة، على أن يمتلك جزءا من عائدات البلاد النفطية لإنفاقها على مشروعات مختلفة للأجيال القادمة، ومع ذلك، فإن مشروع قانون الموازنة للسنة الإيرانية التالية، والتي تبدأ في 21 مارس، يؤكد أن 20 % فقط من عائدات النفط من المزمع الاستحواذ عليها من قبل الصندوق. واستنادًا إلى التوقعات التي تؤجح تصدير مليون برميل فقط من منتجات النفط والغاز يوميًا، فإن توقعات الميزانية هي توفير 4.6 مليار دولار في صندوق التنمية الوطني خلال الفترة من 21 مارس 2019 حتى 20 مارس 2020.

وبحساب إجمالي ما قامت الحكومة الإيرانية والحرس الثوري بسحبه من الصندوق، فإن الناتج سيكون سلبي، ما يعني أن إجمالي الإيرادات التي يحققها الصندوق خلال عامه المالي الجديد لن تتجاوز 0 %. الاقتصاد يخنق إيران.. و«قرابين» روحاني تتساقط وتعيش إيران حالة من الارتباك الاقتصادي الواضح خلال الفترة الحالية، لا سيما في أعقاب فرض الولايات المتحدة سلسلة من العقوبات الاقتصادية التي استهدفت قطاعي النفط والبنوك خلال نوفمبر الماضي، وهو ما كان بمثابة ضربة قوية لجهود الملالي لمواجهة التحديات الاجتماعية والاقتصادية، والتي ساهمت في حالة من الغضب العارم بداية العام الماضي.

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