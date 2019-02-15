مقتل طبيب عسكري بانفجار جثة مفخخة في بوركينا فاسو

اسماء السيد - واغادوغو: قتل طبيب عسكري برتبة ضابط وأصيب شرطيان بجروح في انفجار جثة مفخّخة في دجيبو في شمال بوركينا فاسو الخميس، كما أفاد مصدر أمني.

وقال المصدر لوكالة فرانس برس إنّ "ضابطاً في الجيش هو طبيب الوحدة العسكرية المولجة تأمين الشمال قتل صباح اليوم الخميس خلال مهمة في دجيبو"، عاصمة مقاطعة سوم.

وأضاف أنّ الضابط "قضى بانفجار جثة بشرية فخّخت بعبوة ناسفة وألبست الزيّ العسكري وألقيت إلى جانب الطريق".

وأوضح المصدر أنّ مارّة رأوا الجثة فظنّوا أنّها جثّة عسكري بسبب زيّه فأبلغوا الشرطة التي حضرت برفقة الطبيب العسكري الذي ما أن حاول إدارة الجثة حتى انفجرت العبوة الناصفة مما أسفر عن مقتله في الحال وإصابة اثنين من عناصر القوة الأمنية بجروح".

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من جهته قال مصدر طبي في دجيبو إنّ الجريحين شرطيان وأحدهما بحالة حرجة وقد نقلا إلى المركز الطبي في المدينة لتلقّي العلاج.

وتشهد بوركينا فاسو منذ 2015 هجمات جهادية تتزايد وتيرتها ودمويتها وقد امتدّت إلى مناطق عدّة علاوة على العاصمة، ما أجبر السلطات على إعلان حال الطوارئ في ستّ من المناطق الـ 13 في البلاد.

وخلّفت هذه الهجمات أكثر من 300 قتيل في أربع سنوات.