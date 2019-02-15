السجن لرجل كولومبي اعتدى جنسيا على 276 طفلا

حكمت محكمة كولومبية على رجل بالسجن لمدة 60 سنة، بعد اعترافه بالاعتداء الجنسي على ما يقرب من 300 طفل.
وأوضحت محكمة في مدينة بارانكويلا في قرار الحكم أن المتهم خوان كارلوس سانشيز لاتوري قد ارتكب هذه الجرائم مابين عامي 2007 و 2008.
واستخدم سانشيز لاتوري، و هو في أواخر الثلاثينيات من العمر، اسما مستعارا هو "بيغ باد وولف" لنشر صور ومقاطع فيديو عن اعتداءاته الجنسية عبر الإنترنت.
وقد اعتقل سانشيز لاتوري في فنزويلا قبل عام وبحوزته بطاقة هوية مزورة بعد خمس سنوات من فراره من العدالة.
وكان سانشيز لاتوري قد أقر خلال المحاكمة بالاعتداء جنسيا على 276 طفل وطفلة.
وتقول النيابة إنه كان يستخدم الانترنت لاستدراج ضحاياه، ثم يلتقي بهم في مراكز التسوق، ويعرض عليهم ممارسة الجنس مقابل المال.
وأوضحت أنه كان يعتدي عليهم في الغالب حتى لو رفضوا عروضه.
وتعتقد السلطات أن سانشيز لاتوري ارتكب جرائم أخرى في فنزويلا قبل أن يعتقل في النهاية في مدينة ماراكايبو، ويُرَحل إلى في سبتمبر/ أيلول 2018.
ويقول جيران سانشيز لاتوري إنهم لم يشكوا أبداً في أنه قد يكون من مستغلي الأطفال جنسياً.
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