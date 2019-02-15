شكرا لقرائتكم خبر عن مختار نوح :خلافات الإخوان تزداد فى تركيا ..أصبحوا فى قلق وتخوف من مصيرهم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال مختار نوح ، المفكر الإسلامى وعضو المجلس القومى لحقوق الإنسان إن جماعة الإخوان تعيش حالة من الانقسامات الحقيقية فى الفترة الحالية، فأصبح الكيان فى الخارج طارد لكل المؤيدين له ولم يعد لهم مكان فى التنظيم خارجيا، فالجماعة أصبحت فى حالة من التفكك .

وأضاف المفكر الإسلامى فى تصريح لـ"الخليج 365 " أن هناك أزمة حقيقية تواجه حاليا الموجودين فى تركيا والهاربين من الجماعة وباقى المؤيدين لها ، فأصبح الخلاف يشتعل حاليا بين عاصم عبد الماجد ، القيادى بالجماعة الإسلامية ، وبين قيادات الإخوان وغيرها بالإضافة إلى الخلافات الموجودة حاليا مع الشباب تخوفا من مصير محمد عبد الحفيظ ، الإرهابى الذى تم تسليمه من تركيا إلى مصر .

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وتابع أن الفترات المقبلة ستشهد مزيد من الانقسامات الذى سيؤدى إلى مصير مجهول للجماعة ، لافتا أن الجماعة تكيل حاليا بمكيالين مع مؤيديها الهاربيين فى تركيا، وتتعامل معهم بمبدأ المصلحة فقط .