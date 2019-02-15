استدعت الولايات المتّحدة مساء أمس، دبلوماسييها غير الأساسيين وعائلاتهم من هايتي، ونصحت رعاياها بعدم السفر إلى البلد الغارق منذ أسبوع في أزمة سياسية عميقة واحتجاجات عنيفة. وأعلنت وزارة الخارجية الأميركية في تحديث لإرشاداتها المخصّصة للمسافرين ان "هناك حالياً احتجاجات واسعة النطاق وعنيفة لا يمكن التنبّؤ بها في بور او برنس وأماكن أخرى في هايتي"، محذّرة من "الجريمة" و"عدم الاستقرار المدني".
ونبّهت الوزارة الرعايا الأميركيين إلى أنّ "الحكومة الأميركية لديها قدرة محدودة على توفير خدمات الطوارئ لمواطني الولايات المتحدة في هايتي"، مشيرة إلى أنّ "المسافرين يتم استهدافهم أحياناً وملاحقتهم ومهاجمتهم بعنف وسلبهم بعد وقت قصير من مغادرتهم مطار بور او برنس الدولي".
بدورها نشرت السفارة الأميركية في بور او برنس سلسلة توصيات لموظفيها الذين لم يشملهم قرار الاستدعاء وبينها تجنّب السير في الشوارع وعدم استخدام وسائل النقل المشترك أو سيارات الأجرة وعدم الذهاب إلى البنوك أو سحب الأموال من أجهزة الصراف الآلي أو حتى القيادة ليلاً.
كانت هذه تفاصيل خبر واشنطن تستدعي دبلوماسييها من هايتي جراء الاحتجاجات العنيفة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.