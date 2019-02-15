كشفت ​منظمة أنقذوا الأطفال​ في تقرير أنّ "أكثر من 100 ألف رضيع يموتون سنوياً بسبب الحروب"، مشيرة الى أن "ما لا يقلّ عن 550 ألف رضيع، ماتوا بين عامي 2013 و2017 في الدول العشر الأكثر تضرّراً من الحروب بسبب الجوع أو قلّة النظافة أو الافتقار إلى الرعاية الصحيّة أو الحرمان من المعونة".

وأوضح التقرير أنّه "إذا أضيف إلى هؤلاء الرضّع، الأطفال دون الخمس سنوات الذين توفّوا خلال هذه الفترة، فإنّ عدد القتلى يرتفع عندها إلى 870 ألف رضيع وطفل"، وهي حصيلة رجّحت المنظّمة أن تكون في الواقع أكبر من ذلك بكثير.

والدول العشر التي أوردها التقرير هي ​أفغانستان​ و​اليمن​ و​جنوب السودان​ وجمهورية ​أفريقيا الوسطى​ و​الكونغو الديمقراطية​ و​سوريا​ و​العراق​ ومالي و​نيجيريا​ و​الصومال​.

وعلى سبيل المقارنة فإنّ عدد المقاتلين الذين قضوا في هذه الدول العشر بين 2013 و2017 بلغ حوالي 175 ألف مقاتل، أي ثلث عدد الرضّع الذين توفّوا خلال هذه الفترة، بحسب التقرير.