مجلس الأمن يدين بأشد العبارات الهجوم الإرهابي في إيران

دان ​مجلس الأمن الدولي​ بأشد العبارات "لهجوم الإرهابي الذي وقع في محافظة سيستان-بلوشستان ب​إيران​، 13 شباط الجاري، وأسفر عن مقتل 27 من ​الحرس الثوري​".

وأعرب المجلس في بيان صدر بالإجماع عن "عميق تعاطفه وتعازيه لأسر الضحايا ولحكومة إيران، والأمنيات بالشفاء العاجل والكامل للمصابين". وأكد أن "الإرهاب بجميع أشكاله ومظاهره يشكل واحدا من أخطر التهديدات للسلم والأمن الدوليين".

وشدد أعضاء مجلس الأمن على "ضرورة تقديم مرتكبي ومنظمي وممولي ورعاة هذه الأعمال للعدالة وحثت جميع الدول، على التعاون بجدية مع إيران، وفقا لالتزاماتها بموجب القانون الدولي وقرارات مجلس الأمن". كما أكد البيان أن "أي أعمال إرهابية هي أعمال إجرامية لا يمكن تبريرها بغض النظر عن دوافعها ومكان وقوعها وأيا كان مرتكبوها".