منظمة أنقذوا الأطفال: الحروب تتسبّب بمقتل أكثر من 100 ألف رضيع سنوياً

أفاد تقرير نشرته في ألمانيا، منظمة أنقذوا الأطفال (سايف ذي تشيلدرن) أنّ أكثر من 100 ألف رضيع يموتون سنوياً بسبب الحروب.
وبحسب تقرير المنظمة غير الحكومية، فقد مات ما لا يقلّ عن 550 ألف رضيع بين عامي 2013 و2017 في الدول العشر الأكثر تضرّراً من الحروب بسبب الجوع أو قلّة النظافة أو الافتقار إلى الرعاية الصحيّة أو الحرمان من المعونة.
وأوضح التقرير أنّه إذا أضيف إلى هؤلاء الرضّع، الأطفال دون الخمس سنوات الذين توفّوا خلال هذه الفترة، فإنّ عدد القتلى يرتفع عندها إلى 870 ألف رضيع وطفل، وهي حصيلة رجّحت المنظّمة أن تكون في الواقع أكبر من ذلك بكثير.
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