النشرة: جريحان اثر انقلاب سيارة على طريق انصار

افاد مراسل "​النشرة​" في ​النبطية​ عن سقوط جريحين اثر ​انقلاب سيارة​ على طريق انصار. وعملت عناصر من جمعية "الرسالة للاسعاف الصحي" على نقل الجرحى الى ​مستشفى​ "​النجدة الشعبية​" في النبطية.

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