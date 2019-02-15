اشار عضو المكتب السياسي في تيار "المستقبل" مصطفى علوش الى ان الفرصة التي يمنحها سيدر الى لبنان مهمة، الا ان الاساس هو تأمين الشفافية والابتعاد عن منطق الصفقات، ولكن هناك مراقبة حسب شروط الدول المانحة.
ولفت علوش في حديث اذاعي، الى انه في كل مرة تتشكل الحكومة تبدأ بإنسجام وتنتهي بمناكفات، ومنطق الحكومات الائتلافية جربناها ولم نر منها انتاجية، الا اننا اليوم امام ازمة اقتصادية كبيرة، وسنرى ان كان هناك مسؤولية في هذا الاتجاه.
اضاف علوش ان "رئيس الحكومة سعد الحريري جاوب بطريقة غير مباشرة على عروضات ايران وامين عام حزب الله السيد حسن نصرالله، لان طلب المساعدات من ايران في هذه الفترة يعني الدخول في المحور الايراني".
كانت هذه تفاصيل خبر علوش: طلب المساعدات من ايران في هذه الفترة يعني الدخول في المحور الايراني لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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