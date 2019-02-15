مشاركة السيسي في مؤتمر ميونخ.. أبرز الأخبار المتوقعة اليوم

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- أ ش أ:

يشارك الرئيس عبد الفتاح السيسي في أعمال مؤتمر ميونخ للسياسات الأمنية، الذي تنطلق أعماله في مدينة ميونخ الألمانية، ضمن أبرز الأخبار المتوقعة اليوم، في أجندة الأحداث ونرصدها في السطور التالية:

ميونخ.. يشارك الرئيس عبد الفتاح السيسي في أعمال مؤتمر ميونخ للسياسات الأمنية، الذي تنطلق أعماله في مدينة ميونخ الألمانية، لمدة 3 أيام، بحضور نحو 35 من رؤساء الدول والحكومات و50 من وزراء الخارجية و30 من وزراء الدفاع و600 من الخبراء العسكريين والأمنيين والدبلوماسيين والاستراتيجيين.

القاهرة.. تفتتح وزيرة الثقافة الدكتورة إيناس عبد الدايم فعاليات الدورة الثالثة لملتقى (أولادنا الدولي لفنون ذوي القدرات الخاصة)، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالمسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية.

القاهرة.. تنظم وزارة الأوقاف قوافل دعوية موسعة لشباب علماء الأوقاف إلى محافظات: الجيزة والبحيرة ومطروح وأسيوط.

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ميونخ.. يلتقي وزيرا خارجية كوريا الجنوبية "كانج كيونج-وا" واليابان "تارو كونو"، في ألمانيا وسط تصاعد حدة التوترات بين البلدين حول مسائل مختلفة .

بكين.. يبدأ عضو مجلس الدولة الصيني، وزير الخارجية وانج يي زيارة إلى تايلاند، لمدة يومين، لإجراء مشاورات استراتيجية بين البلدين.

الإسكندرية.. يلتقي فريقا (بتروجيت) و(حرس الحدود)، في الرابعة بعد العصر، على استاد المكس، بينما يلتقي فريقا (المقاولون العرب) و(طلائع الجيش)، في السابعة مساء، على استاد المقاولون، وذلك في إطار مباريات الأسبوع الثاني والعشرين من مسابقة الدوري الممتاز لكرة القدم.

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