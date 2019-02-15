حدث ليلًا.. اختراق "آبل" والأرصاد تحذر من طقس الجمعة

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:

شهدت ليلة أمس وحتى الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة، العديد من الأحداث على الصعيدين المحلي والدولي.

التقى الرئيس عبد الفتاح السيسي، عددًا من رؤساء كبرى الشركات الدولية، خلال المائدة المستديرة التي نظمتها مجموعة "أجورا" الاستراتيجية على هامش فعاليات منتدى ميونخ للأمن، وحذرت هيئة الأرصاد من طقس اليوم.

ويرصد الخليج 365، أبرز الأحداث في التقرير التالي.

السيسي من ألمانيا: تدشين مركز الاتحاد الأفريقي لإعادة إعمار دول القارة

التقى الرئيس عبد الفتاح السيسي، مع عدد من رؤساء كبرى الشركات الدولية، وذلك خلال المائدة المستديرة التي نظمتها مجموعة "أجورا" الاستراتيجية على هامش فعاليات منتدي ميونخ للأمن.

الأرصاد تُحذر: رياح شديدة وأمطار غزيرة على مصر.. اليوم

قال الدكتور أحمد عبدالعال، رئيس الهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن اليوم الجمعة، سيشهد نشاطًا شديدًا للرياح على جميع أنحاء البلاد غدًا، مع سقوط أمطار غزيرة على السواحل الشمالية والوجه البحري وتكون متوسطة على القاهرة حتى شمال الصعيد.

الأرصاد تعلن موعد انتهاء موجة الطقس السيئ

قال محمود شاهين، مدير مركز التحاليل والتنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن التقلبات الجوية الحالية المتمثلة في الرياح والأتربة والأمطار التي تشهدها البلاد، منذ أمس، على محافظات الوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد، تبدأ في الانكسار غدًا السبت.

تأكد من جهازك .. قراصنة يخترقون آبل لتثبيت تطبيقات مزيفة

استغل قراصنة برمجيات تكنولوجيا من ابتكار شركة آبل لتوزيع نسخ مزيفة من تطبيقات شائعة الاستخدام على هواتف أيفون. فكيف تمكنوا من ذلك؟ وما هي نتائج هذا الاختراق لشركة خاضعة لرقابة شديدة مثل أبل؟

اليوم.. انتهاء التقديم الإلكتروني لمسابقة التعاقدات المؤقتة بـ"التعليم"

تغلق وزارة التربية والتعليم، اليوم الجمعة، باب التقديم الإلكتروني، لمسابقة التعاقد المؤقت مع المعلمين، لسد العجز بالإدارات التعليمية في التخصصات المختلفة.

بالعباءة.. بسمة وهبة تطمئن جمهورها على صحتها

نشرت الإعلامية بسمة وهبة، عبر حسابها الشخصي بموقع "إنستجرام" مجموعة من الصور لها بعباءة، تطمئن بها جمهورها على صحتها.

ياسر رزق: مد فترة الرئاسة إلى 6 سنوات يجب أن تكون استثنائية

انتقد الكاتب الصحفي ياسر رزق، رئيس مجلس إدارة صحيفة أخبار اليوم، غياب عدد من النواب دون عذر عن جلسة مجلس النواب الخاصة بالتصويت على التعديلات الدستورية اليوم.

التعليم ردًا على مروجي شائعات "سيريل نمبر التابلت": "سيبوا العيش لخبازه"

رد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، على ما أثير مؤخرا حول "سيريال نمبر" التابلت الذي تم توزيعه على طلاب الثانوية العامة وعلاقته برقم الجلوس، لا أساس له من الصحة من قريب أو بعيد، مرددًا: "كلام فارغ ومضلل".

شكري يؤكد خصوصية مؤتمر ميونخ هذا العام في ظل مشاركة السيسي

أكد وزير الخارجية سامح شكري، الخصوصية التي يمثلها مؤتمر ميونخ للأمن هذا العام بالنسبة لمصر، في ظل المشاركة الأولى لرئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي.

"بناها قلاوون وتبرأت منها الآثار وهدمتها المحافظة".. أسامة كمال مستنكرًا هدم "العنبريين"

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أستنكر الإعلامي أسامة كمال، قرار محافظة القاهرة بهدم عقار وكالة العنبريين بشارع المعز، مضيفا :"وكالة العنبرين إتساوت بالأرض بالرغم من إنها مكان أثرى.. الوكالة بناها السلطان قلاون في القرن الثالث عشر وتبرأت منها هيئة الآثار وهدمتها محافظة القاهرة".

"العرابي": لا وجود لصفقة القرن والأوضاع الإقليمية لا تنبئ بتحسن قريب

قال السفير محمد العرابي، وزير الخارجية الأسبق، إن مصطلح صفقة القرن أطلق على شئ غير موجود، والرئيس الأمريكي يتعامل مع القضية الفلسطينية كأنها "بيزنس" يمكن التفاوض عليه، ونقل السفارة الأمريكية للقدس قتل القضية.

رئيس بنك القاهرة لمصراوي: خفض الفائدة يشجع الاستثمار ويزيد الإقراض

قال طارق فايد، رئيس مجلس إدارة بنك القاهرة، إن قرار لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي، بخفض الفائدة ١٪، يسهم في زيادة معدلات الإقراض بالبنوك ودفع عجلة الاستثمارات المباشرة.

المتحدث العسكري ينشر فيديو زيارة وزير الدفاع للكلية الجوية

نشر العقيد تامر الرفاعي، المتحدث العسكري، فيديو لزيارة الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى التفقدية لمراحل الإعداد والتأهيل العلمي لطلبة الكلية الجوية.

مستند| التحفظ على أموال 614 إخوانياً و268 كيانًا اقتصاديًا يدعم الإرهابيين

قرر قاضي الأمور الوقتية -بمحكمة جنوب القاهرة الابتدائية-، التحفظ على أموال 614 إخوانيا و268 كيانا اقتصاديا و30 مستشفى وشركة أدوية.

بيلوسي وشومر: خطة ترامب لإعلان الطورائ "انتهاك جسيم" لسلطة الرئاسة

ندد اثنان من القادة التشريعيين في الحزب الديمقراطي الأمريكي بخطة الرئيس دونالد ترامب لإعلان حالة الطوارئ الوطنية بشأن الوضع على الحدود الأمريكية المكسيكية، متعهدين بالتصدي لذلك من خلال استخدام سلطات الكونجرس.

السعودية تأسف لإدراجها ضمن القائمة الأوروبية المقترحة للدول "عالية المخاطر"

أعربت المملكة العربية السعودية عن أسفها لإعلان إدراجها ضمن القائمة المقترحة للدول "عالية المخاطر" في مجال غسل الأموال وتمويل الإرهاب، الصادر من المفوضية الأوروبية، والذي يأتي رغم إقرار المملكة العديد من التشريعات والإجراءات ذات العلاقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بهدف الحد من المخاطر المرتبطة بتلك الجرائم.

قمة وارسو.. إجماع دولي على ضرورة التصدي للتهديدات الإيرانية

اختتمت أعمال مؤتمر السلام والأمن في الشرق الأوسط، الذي انعقد في العاصمة البولندية وارسو، بإجماع دولي على ضرورة التصدي للتهديدات الإيرانية.

المعارضة الفنزويلية تعلن تأمينها مساعدات بأكثر من 100 مليون دولار

قالت المعارضة الفنزويلية، إنها حصلت على تعهدات بأكثر من 100 مليون دولار في صورة مساعدات.

https://www.masrawy.com/news/news_publicaffairs/details/2019/2/14/1514700

مصدر في المعارضة السورية يكشف عن المفاوضات بين تنظيمي "قسد" وداعش

كشف مصدر في المعارضة السورية، عن إجراء مفاوضات حالياً بين قوات سوريا الديمقراطية (قسد) ومسلحي تنظيم داعش، على تأمين طريق آمن لمقاتلي التنظيم للخروج إلى منطقة البادية جنوب مدينة البوكمال على الحدود السورية العراقية.

"حقوق الإنسان الفلسطيني" يدعو المنظمات الدولية للتدخل لمساعدة القطاع الصحي بغزة

دعا المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، منظمات المجتمع الدولي إلى الضغط على سلطات الاحتلال الإسرائيلية من أجل السماح بدخول كافة أصناف الأدوية والمستلزمات الطبية إلى قطاع غزة، بما فيها أجهزة التشخيص الإشعاعية اللازمة لتشخيص الأورام السرطانية.