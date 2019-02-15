الصحف تبرز مشاركة الرئيس السيسي في مؤتمر ميونخ للأمن

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- أ ش أ:

تصدرت مشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي في أعمال مؤتمر ميونخ للأمن اهتمامات صحف القاهرة الصادرة اليوم الجمعة، التي أبرزت أيضا الكلمة التاريخية التي سيلقيها بعد غد بالجلسة الافتتاحية والتي يطرح خلالها رؤية مصر لسبل التوصل إلى حلول سياسية لأزمات الشرق الأوسط.

كما تابعت الصحف موافقة مجلس النواب، بأغلبية 485 نائبا، على مبدأ تعديل بعض مواد الدستور الذى تقدم به أكثر من خمس أعضاء المجلس بتعديل 12 مادة من مواد الدستور (102، 140، 160، 185، 189، 190، 193، 200 ، 204، 234 ، 243 ، 244) ، واستحدثت التعديلات عددا من النصوص الانتقالية الجديدة وتتعلق بعض المقترحات بزيادة فترة الرئاسة إلى 6 سنوات وتحديد كوتة للمرأة واستحداث مجلس الشيوخ.

واهتمت الصحف - أيضا - بتفقد القائد العام للقوات المسلحة، وزير الدفاع والإنتاج الحربي الفريق أول محمد زكى مراحل الإعداد والتأهيل العلمي لطلبة الكلية الجوية، وذلك فى إطار المتابعة الدقيقة للأنشطة التعليمية ونظم الإعداد والتأهيل لبناء شخصية الطالب المقاتل داخل الكليات والمعاهد العسكرية.

وفي التفاصيل، أفردت صحف (الأهرام) و(الأخبار) و(الجمهورية) صفحاتها الرئيسية والداخلية لمتابعة وصول الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى مدينة ميونخ الألمانية للمشاركة في أعمال مؤتمر ميونيخ للأمن لعام 2019.

وذكرت صحيفة (الأهرام) أن الرئيس السيسي سيلقي كلمة تاريخية خلال الجلسة الافتتاحية للمؤتمر غدا، مشيرة إلى أنها المرة الأولى - منذ تأسيس المؤتمر عام 1963 - التي يتحدث فيها رئيس دولة غير أوروبية.

ونقلت عن المتحدث باسم الرئاسة السفير بسام راضي قوله إن الرئيس سيطرح - خلال المؤتمر - رؤية مصر لسبل التوصل إلي حلول سياسية لأزمات الشرق الأوسط، في ضوء ثوابت سياسة مصر الخارجية التي تستند إلي الحفاظ علي كيان الدولة الوطنية ومؤسساتها، وقواتها الوطنية النظامية واحترام سيادة الدول علي أراضيها وسلامتها الإقليمية.

وذكرت صحيفة (الأخبار) أنه من المقرر أن يشارك في المؤتمر كل من المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ونائب الرئيس الأمريكي مايك بينس، وعدد من رؤساء الدول والحكومات ورؤساء الوزراء ورؤساء المنظمات الدولية، منهم أمين عام جامعة الدول العربية، والممثلة السامية للشئون الخارجية والسياسة الأمنية للاتحاد الأوروبي، والأمين العام لحلف الناتو، ومدير صندوق النقد الدولي، وأمين عام منظمة الأمن والتعاون الأوروبي، ومدير برنامج الغذاء العالمي بالأمم المتحدة.

ولفتت إلى أن مؤتمر ميونيخ يعد أحد أكبر وأهم المؤتمرات الدولية التي تناقش السياسة الأمنية على مستوى العالم، ويلتقي خلاله المئات من القادة والشخصيات الدولية البارزة وصناع القرار من مختلف دول العالم وفي مختلف المجالات الأمنية والسياسية والعسكرية، للتباحث حول التحديات التي تواجه العالم علي مختلف الأصعدة، وسبل التصدي لها.

ونقلت الصحيفة عن متحدث رئاسة الجمهورية القول إن زيارة الرئيس لألمانيا ستتضمن أيضا نشاطا مكثفا على الصعيد الثنائي، حيث من المقرر أن يلتقي مع عدد من رؤساء الدول والحكومات لتعزيز العلاقات الثنائية بين مصر ودولهم في شتي المجالات، بالإضافة إلى تبادل الرؤي ووجهات النظر حول تطورات القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

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وتحت عنوان (السيسي.. أول رئيس غير أوروبي يتحدث في جلسة رئيسية) نقلت صحيفة (الجمهورية) عن تقرير صادر عن السفارة المصرية ببرلين القول إن المؤتمر يعد إحدى وسائل التقريب بين وجهات نظر كبار القادة في العالم؛ لتفادي نشوب حروب عالمية جديدة، مشيرة إلى أنه بالرغم من تغيير اسم المؤتمر - على مدار العقود الماضية - عدة مرات حتى استقر علي اسمه الراهن، إلا أن الهدف من المؤتمر لم يتغير، وارتفع عدد المشاركين بالمؤتمر من 60 شخصا عام 1963 أبرزهم "هنري كيسنجر وهيلموت شميتد" إلى أن وصل في الدورة الـ45 للمؤتمر عام 2018 إلى ما يقرب من 350 مشاركا من كبار المسئولين الذين يمثلون 70 دولة .

وأضافت الصحيفة أن مؤتمر (ميونخ للأمن) فاق - في أهميته - مؤتمر (دافوس) الاقتصادي وأصبح أهم مؤتمر دولي للأمن في العالم يشارك به رؤساء دول وحكومات ومنظمات دولية ووزراء وأعضاء برلمان وممثلون رفيعو المستوي للقوات المسلحة والمجتمع المدني بالاضافة الي ممثلي دوائر الاعمال ووسائل الاعلام.

وفي الشأن المحلي، ذكرت صحيفة (الأهرام) - في صدر صفحتها الأولى تحت عنوان (البرلمان يوافق بالأغلبية على مبدأ تعديل بعض مواد الدستور) – "في جلسة استغرقت 6 ساعات، تم خلالها التصويت نداء بالاسم، وافق مجلس النواب - أمس برئاسة الدكتور على عبد العال - بأغلبية 485 نائبا على مبدأ تعديل بعض مواد الدستور الذى تقدم به أكثر من خمس أعضاء المجلس بتعديل 12 مادة من مواد الدستور (102، 140، 160، 185، 189، 190، 193، 200 ، 204، 234 ، 243 ، 244)، واستحدثت التعديلات عددا من النصوص الانتقالية الجديدة، وتتعلق بعض المقترحات بزيادة فترة الرئاسة إلى 6 سنوات بدلا من 4 وتحديد كوتة للمرأة واستحداث مجلس الشيوخ، وقد أحال رئيس المجلس المقترحات للجنة التشريعية.

ونقلت الصحيفة عن الدكتور على عبد العال تأكيده حرص المجلس على اتباع جميع الإجراءات لضمان سلامتها وإقرار مبدأ التعديل، لافتة إلى أنه كلف لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بفتح باب تلقي المقترحات من النواب والمواطنين وكل الجهات وعقد جلسات حوار مجتمعى تستمر لمدة 45 يوما على أن تتولى اللجنة مناقشة التعديلات خلال 15 يوما ثم إعداد تقريرها قبل رفع الجلسة العامة.

بدورها، أبرزت صحيفة (الأخبار) تفقد الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي مراحل الإعداد والتأهيل العلمي لطلبة الكلية الجوية، وذلك في إطار المتابعة الدقيقة للأنشطة التعليمية ونظم الإعداد والتأهيل لبناء شخصية الطالب المقاتل داخل الكليات والمعاهد العسكرية.

ولفتت الصحيفة إلى أن الجولة بدأت بتفقد المعرض الأرضي للطائرات، والذي يضم مجموعة مختلفة من طرازات الطائرات المقاتلة، واستمع خلالها إلى شرح تناول القدرات القتالية والخصائص الفنية لكل طراز، كما قام القائد العام بجولة في أكاديمية الطيران والتي يتم التدريس بها وفقا لأحدث النظم العلمية في مجال علوم الطيران، أعقبها المرور على القاعة التاريخية للكلية وتفقد الأقسام المختلفة والقاعات والمعامل الدراسية والمنشآت الإدارية للوقوف على مستوى الخدمات التعليمية والمعيشية والإدارية المقدمة للطلبة.

وذكرت صحيفة (الأهرام) أن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء عقد اجتماعا مع المجلس التصديرى للصناعات الهندسية، بحضور الدكتور عمرو نصار، وزير التجارة والصناعة ضمن سلسلة الاجتماعات التى بدأها /الخميس/ قبل الماضى مع أعضاء مجالس إدارات المجالس التصديرية المختلفة، لمناقشة وبحث مشكلات المصدرين ومقترحاتهم، بهدف دفع الصادرات نحو مختلف دول العالم، وزيادتها خلال الفترة المقبلة.

ونقلت الصحيفة عن رئيس مجلس الوزراء قوله إن تحفيز وتشجيع الصادرات يشغل أولوية متقدمة ضمن أجندة عمل الحكومة خلال الفترة المقبلة، مشيرا إلى حرص الدولة على التشاور واتخاذ القرارات المناسبة لدفع النمو فى قطاعات الاقتصاد وتحقيق النمو المنشود.

في سياق آخر، أوردت صحيفة (الجمهورية) أن الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية وجه قيادات هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، خلال اجتماعه معهم أمس، بتوفير موارد للإنفاق الدائم علي المدن الجديدة وسرعة حل مشكلات المستثمرين، مؤكدا أهمية وضع أولويات للعمل في المشروعات المختلفة بالمدن الجديدة، وضرورة توزيع وتحديد الأدوار والمسئوليات المختلفة من أجل دفع العمل بجميع المشروعات السكنية والخدمية والتنموية الجاري تنفيذها.

واضافت الصحيفة أن الوزير وجه - أيضا - بضرورة توفير موارد للانفاق الدائم على المدن العمرانية الجديدة وصيانة المشروعات المختلفة التي يتم تنفيذها بها وتعظيم العوائد من المشروعات المنفذة، مطالبا بسرعة حل مشاكل المستثمرين من أجل تحقيق المصالح المرجوة من المشروعات التي يتم تنفيذها وتوفير العديد من الفرص الاستثمارية وفرص العمل بالمدن الجديدة.