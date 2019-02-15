بعد 3 أشهر زواج "رجب" يطلب تطليق زوجته: "ريحتها توم وبصل"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - فاطمة عادل:

أقام "رجب م."، (29 سنة)، مندوب مبيعات، دعوى قضائية أمام محكمة الأسرة بالتجمع الخامس، يطالب فيها بتطليق زوجته "هدى ف."، (27 سنة)، ربة منزل، بعد زواج دام لـ3 أشهر، مبررًا دعواه: "ريحتها توم وبصل ومش مهتمة بنفسها".

يقول "رجب" في دعواه التي حملت رقم 4231 لسنة 2018: "تزوجت من هدى، زواج نابع عن قصة حب ظلت سنة ونصف، لكونها ابنة الجيران التي حلمت بالمعيشة معها طوال تلك المدة"، مشيرًا إلى أنها كانت معروفة بين الجيران بالاحترام والتدين وأنها "ست بيت شاطرة".

يكمل الزوج حديثه أمام محكمة الأسرة: "زوجتي شاطرة في كل متطلبات البيت، لكن غير مهتمة بنفسها أو بمظهرها أمامي"، مكملاً: "بحسها غير منسقة وكل تفكيرها الغسيل والطبخ والمسح، متجوزها من 3 شهور وبنام في الصالة بسبب رائحة البصل".

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يشكو "رجب" زوجته، قائلا: "لاحظت عليها بأنها لم تغير الملابس التي تعمل بها في المنزل"، موضحا بأنه لفت انتباهها لتهتم بمظهرها لكن دون جدوى".

"واجهتها ببعض الكلمات تركت منزل الزوجية وذهبت إلى منزل أهلها"، قالها الزوج قبل أن يكمل: حاولت التواصل معها عبر الهاتف المحمول لكن كلما حاولت التحدث معها تخرج من الموضوع مسرعة وتغلق الهاتف لفترات طويلة".

اختتم الزوج: "طلبت منها الانفصال الودي لكنها رفضت، فتوجهت إلى محكمة الأسرة بالتجمع الخامس ورفعت دعوى تطليق للضرر منها وحملت رقم 4231 لسنة 2018، ومازالت الدعوى منظورة أمام المحكمة لم يتم الفصل فيها.​