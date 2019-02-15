اليوم.. "الأوقاف" تنظم 5 قوافل دعوية للعلماء الشباب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود مصطفى:
تطلق وزارة الأوقاف، اليوم الجمعة، خمس قوافل دعوية موسعة لشباب علماء الأوقاف إلى محافظات الجيزة، البحيرة، مرسى مطروح، وأسيوط.
وأوضح بيان لوزارة الأوقاف، أن تنظيم هذه القوافل يأتي في إطار اهتمام الوزارة بالقوافل الدعوية التي تجوب جميع محافظات الجمهورية، وبرعاية، من وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة.
وأضاف البيان أن علماء القافلة يلقون الخطبة المقررة من الوزارة تحت عنوان : "النظافة والجمال من سمات المجتمع المتحضر"، كما يلتقون بالمواطنين في مختلف التجمعات للرد على استفساراتهم الدينية.
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