اليوم.. الصحة تطلق 3 قوافل طبية بالجيزة وسيناء والدقهلية

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365: تطلق وزارة الصحة والسكان، ثلاث قوافل طبية بمناطق: "الخرمان" مركز أطفيح، محافظة الجيزة، ووادي "أبوجعدة" مركز رأس سدر محافظة جنوب سيناء، و"ظفر" مركز "تمي الأمديد" بمحافظة الدقهلية. وحسب بيان، للوزارة، من المقرر أن توقع القوافل الكشف الطبي وصرف العلاج اللازم لجميع المرضى بالمجان.

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