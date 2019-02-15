باكستان تنفي صلتها بهجوم في الشطر الذي تسيطر عليه الهند من كشمير

عبرت باكستان عن "القلق البالغ" إزاء هجوم انتحاري بقنبلة في الشطر الذي تسيطر عليه الهند من إقليم كشمير أدى إلى مقتل 44 من أفراد الشرطة، أمس الخميس، لكنها رفضت إلقاء الهند باللوم عليها.

وقالت وزارة الشؤون الخارجية الباكستانية في بيان على موقعها الإلكتروني "نرفض بشدة أي تلميح من قبل عناصر في الحكومة والدوائر الإعلامية الهندية يسعى إلى ربط الهجوم بدولة باكستان دون تحقيقات".

وصدم مهاجم انتحاري بسيارة ملغومة حافلة تقل عناصر من الشرطة الهندية، أمس الخميس، فقتل 44 منهم في أسوأ هجوم منذ عقود على قوات الأمن في الإقليم المتنازع عليه، فيما أثار التوتر مع باكستان.

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