مجلس النواب الأمريكي يقر قانون الميزانية لتجنب إغلاق حكومي آخر



أقر مجلس النواب الأمريكي قانونا حول ميزانية عدد من الوزارات وأمن الحدود، وتم إرسال الوثيقة للرئيس ترامب للتوقيع عليها، وفقا لنتائج التصويت، وكان اعتمد مجلس الشيوخ قانون الميزانية في وقت سابق.

ويجب على ترامب أن يوقع على الميزانية قبل نهاية يوم الجمعة لتجنب إغلاق حكومي آخر يعلق بعمل

بعض الوزارات والإدارات.

وفي وقت سابق أعلن البيت الأبيض، أن الرئيس الأمريكي، سيوقع على الميزانية التي وافق عليها الحزبان في الكونجرس، فضلا عن إعلانه حالة طوارئ وطنية لمحاولة الحصول على تمويل للجدار الحدودي الذي وعد ببنائه على الحدود

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مع المكسيك.

وكانت قطاعات كبيرة من الحكومة الاتحادية أغلقت في 22 ديسمبر الماضي، بعدما وصل المشرعون والرئيس إلى طريق مسدود بشأن مطالب ترامب بناء جدار لمكافحة الهجرة غير الشرعية إلى أمريكا.

ويطالب ترامب بأن أي تمويل لاستمرار عمل الحكومة الاتحادية، لا بد وأن يشمل أيضا 5.6 مليار دولار للبدء في بناء جدار كلفته 23 مليار دولار على حدود الولايات المتحدة مع المكسيك.