نشطاء يهاجمون اطلالة جورج بكاسيني التلفزيونية: فقدان ذاكرة.. نفاق.. تملق و”سماجة”!

أثارت اطلالة عضو المكتب السياسي لتيار المستقبل جورج بكاسيني البارحة على شاشة “أم تي في” في برنامج “صار الوقت” مع الاعلامي مارسيل غانم سخط العديد من الناشطين ومن جمهور ١٤ اذار. ففي أول كلامه في الحلقة فجر مفاجأة باعلانه أنه “كان يفترض على الرئيس عون ان يأتي في الـ 2005 رئيساً للجمهورية ولكن هناك كثر لديهم حسابات ضده”.

واستطرد لاحقاً معلقاً على كلام الوزير السابق سليم الصايغ بأن هذه الحكومة هي من صنع حزب الله، فقال بكاسيني بان “الحريري هو من ألف الحكومة والدليل بأنه لم يوزر أي شخصية من اللقاء التشاوري” مما إستدعى رد من مارسيل غانم بما الفرق بين “الأب وابنه” قاصداً النائب عبدالرحيم مراد ونجله الوزير حسن مراد.

بعد كلام بكاسيني، اشتعلت مواقع التواصل الاجتماعي رداً على بكاسيني متهمة إياه بالتملق والنفاق وفقدان الذاكرة، نعرض لكم أدناه بعضها:

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