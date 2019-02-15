أستراليا تحذر المهاجرين: الإقامة في المناطق الإقليمية أو إلغاء التأشيرات

استراليا (ترجمة: الخليج 365) - - سيتعين على المهاجرين الانتقال إلى المناطق الإقليمية بأستراليا بموجب خطة سكانية جديدة للحكومة الفيدرالية وإلا يتم إلغاء تأشيرتهم ويخاطرون بإمكانية ترحيلهم. وأعلنت الحكومة الفيدرالية الأسبوع الماضي تخصيص تمويل بقيمة ١٩.٤ مليون دولار لصالح خطة تستهدف الحد من التكدس السكاني وتمنح الأولوية في التأشيرات للسكان المستعدين للاستقرار في المناطق الإقليمية. وإذا غادر المهاجرون تلك المناطق الإقليمية قبل الحصول على إقامة دائمة، سيتم إلغاء تأشيراتهم. من جانبه، قال وزير الهجرة ديفيد كولمان بعد اجتماع الحكومات الأسترالية الأسبوع الماضي: " التأشيرة ترتبط بالعمل في هذه المناطق، ولذلك لا يمكنك الذهاب والعمل في مكان آخر". Advertisements واستطرد: " سيتعين عليهم الحصول على تأشيرة أخرى ". ورأى كولمان أن الخطة ستساعد على انتقال المهاجرين إلى مناطق تعاني من نقص حاد في العمالة. بيد أن شاين نيومان وزير الهجرة في حكومة الظل المعارضة قام بإلقاء اللوم على الحكومة الفيدرالية في تلك المشكلة. وفسر ذلك قائلا: " ينبغي أن يتم منح حوافز للناس للانتقال إلى تلك المناطق".

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