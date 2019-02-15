ترند الموجز| أمطار ورياح وتدهور رؤية.. الأرصاد تحذر من طقس الجمعة ..و «خليها تصدى» تؤكد 12% انخفاضا فى أسعار السيارات.. والشعبة: الحملة لم تؤثر ..و بدء الدراسة بـ6 فروع جامعات أجنبية بالعاصمة الإدارية سبتمبر المقبل .. و ياسر رزق: مش عايزين نواب بتخاف

إعداد: رضا علي

نشر موقع "الموجز" خلال الساعات الماضية عدة أخبار وموضوعات في مختلف المجالات، نالت اهتمام القراء، وحققت تفاعلا كبيرا، وأصبحت "ترند" على السوشيال ميديا، وكان أهمها، منة فضالي تسب مذيعا على الهواء.. و قطر تخطط لإجهاض حلم مصر في تنظيم أمم أفريقيا.. استقالة وزير الدفاع الأمريكي مع

تصاعد الخلاف مع ترامب .. والريال يرصد راتبا ضخما لاستعادة مورينيو.



وفيما يلي تفاصيل أخبار الترند:

أمطار ورياح وتدهور رؤية.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الجمعة

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد اليوم الجمعة، طقس بارد شمالا حتى شمال الصعيد مائل للبرودة على جنوب الصعيد نهارا، شديد البرودة ليلا، ويستمر نشاط الرياح على جميع الأنحاء، وتكون مثيرة للرمال والأتربة على شرق وجنوب البلاد، ما يؤدي إلى تدهور الرؤية الأفقية ويزيد من الإحساس ببرودة الطقس، ويؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية على البحر المتوسط والبحر الأحمر.

وأضافت الهيئة، في بيان صحفي، أن اليوم تتكاثرالسحب المنخفضة والمتوسطة على جميع الأنحاء يصاحبها سقوط الأمطار على شمال البلاد حتى شمال الصعيد.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون مضطربة، وارتفاع الموج فيه من 3 إلى 4 أمتار، والرياح السطحية شمالية غربية، وحالة البحر الأحمر تكون معتدلة إلى مضطربة، وارتفاع الموج فيه من مترين إلى مترين ونصف، والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر.

الصغرى العظمى

القاهرة 11 15

شبين الكوم 10 15

طنطا 09 15

دمنهور 09 15

الإسكندرية 10 15

بلطيم 12 16 ( رابط الخبر )

«خليها تصدى»: 12% انخفاضا فى أسعار السيارات.. والشعبة: الحملة لم تؤثر

إسلام جابر وشدى طنطاوى

راضى: حركة البيع والشراء متوقفة بشهادة التجار والموزعين

«التجارة الداخلية»: الحملة إيجابية وظاهرة صحية ما دامت تسير فى إطار شرعى

تباينت التصريحات بين مؤسس حملة «خليها تصدى»، محمد راضى، ورئيس شعبة السيارات باتحاد الغرف التجارية بالقاهرة، عفت عبدالعاطى، حول انخفاض أسعار السيارات بالسوق المحلية؛ فى الوقت الذى أكد مؤسس الحملة،

أن أسعار السيارات انخفضت بالسوق المحلية بنسبة 12%، إلا أن رئيس الشعبة، نفى ذلك.



قال مؤسس حملة «خليها تصدى»، محمد راضى، إن سوق السيارات شهد خلال الأيام الماضية، انخفاضا ملحوظا فى الأسعار، حيث بلغت نسبة الانخفاض 12% من سعر كل سيارة على حسب نوعها، مشيرا إلى أنه اجتمع مع نائب رئيس شعبة السيارات، نور درويش،

أمس الأول الأربعاء، وأكد له أن الشعبة ستعمل على تخفيض الأسعار.



وأضاف راضى، لـ«الشروق»، أن حركة البيع والشراء متوقفة بشهادة التجار والموزعين منذ إطلاق الحملة، مؤكدا أن الحملة ستأتى بثمارها ونتائجها النهائية خلال الفترة المقبلة، مطالبا المستهلكين بضرورة انتظار نتائج الحملة قبل الشراء الآن.



ومن جانبه، قال رئيس شعبة السيارات باتحاد الغرف التجارية بالقاهرة، عفت عبدالعاطى، إن مؤسسين حملة «خليها تصدى»، يتهمون الوكلاء والمستوردين بالسرقة، لافتا إلى أن مصلحة الجمارك، لا تحصل إلا على نسبة قليلة جدا من مرور السيارات المستوردة إلى داخل البلاد.



وأكد عبدالعاطى، لـ«الشروق»، أنه لن يتم تخفيض أسعار السيارات بالسوق المصرية، موضحا أن الحملة لم تؤثر على معدلات بيع السيارات، حيث سترتفع معدلات البيع مع دخول الفصل الدراسى الثانى بالجامعات المصرية خلال الأيام القادم،

خاصة وأن الأسواق تشهد حالة من الهدوء فى كل المتاجر الكبرى أوقات الإجازات.



كما أكد أنه منذ تعويم الجنيه المصرى وأسعار السيارات لم تنخفض على الإطلاق، موضحا أن الحملة لن تستمر طويلا، وستنتهى لعدم جدواها بالنسبة للمجتمع، وما هى إلا تعطيل وتشويش على السوق المحلية للسيارات، حيث إنها تضع صورة سيئة لدى أذهان المشترى عن تجار وبائعى السيارات.



فيما أوضح مساعد وزير التموين لشئون التجارة الداخلية، أيمن حسام، أن فكرة مقاطعة المواطنين للشراء أحد أهم أسلحة السوق الحرة، وآلية كانت تفتقرها السوق المصرية لها، مؤكدا أن حملة «خليها تصدى» إيجابية وظاهرة صحية ما دامت تسير فى إطار شرعى.



وأضاف حسام الدين، لـ«الشروق»، أن اعتبار المستهلك الحلقة الأضعف فى السوق تقدير خاطئ من التجار والوكلاء؛ لأن العملاء لهم الحق فى الشراء والامتناع، وهم من يحركون عجلة المبيعات. ( رابط الخبر )

بدء الدراسة بـ6 فروع جامعات أجنبية بالعاصمة الإدارية سبتمبر المقبل

عمر فارس

كشف مساعد وزير التعليم العالى للشئون الفنية، والقائم بعمل أمين مجلس الجامعات الأجنبية، محمد الطيب، عن بدء الدراسة بـ6 فروع جامعات أجنبية بالعاصمة الإدراية خلال شهر سبتمر من العام الحالى.



وقال الطيب، لـ«الشروق»، إن الدولة تولى هذا الملف اهتماما كبيرا، وأنها صاغت تشريعات إنشاء الجامعات الأجنبية فى أغسطس 2018، ووافق عليها البرلمان وصدر قرار جمهورى لجامعتين ببدء الدراسة فى أقل من شهرين،

وأنها تعمل الآن على تسهيل جميع الإجراءات بلجنة فحص إنشاء الجامعات الجديدة بالعاصمة الإدارية.



وتابع: إن لجنة فحص أوراق الجامعات الأجنبية شبه انتهت من أوراق جامعة المعرفة، مشيرا إلى بدء الإنشاءات الفعلية للجامعة الألمانية التطبيقية عقب توقيع الرئيس اتفاقية إنشائها مع الجانب الألمانى الشهر الماضى.



وأكد أن إنشاء مدينة طبية كاملة فى العاصمة الإدارية تخدم فرعا جديدا لجامعة أجنبية قدمت أوراقها تحمل اسم جامعة الخليج الطبى، موضحا أن المسئولين عن الجامعة جاءوا إلى القاهرة وقدموا أوراقهم، مشيرا إلى أن وزارة التعليم العالى، تواصلت مع وزارة الإسكان، لتسليم وتخصيص الأراضى الخاصة بهم،

وأنه من المقرر أن تحتوى جامعة الخليج الطبية على كليات الطب البشرى والأسنان والصيدلة وطب العلاج الطبيعى.



وفى سياق متصل، أكدت ديبى ماكليلن، د. رئيسة جامعة كندا – مصر، أن لجنة اعتماد الدراسة بوزارة التعليم العالى، زارت الجامعة، برئاسة رئيس جامعة حلوان السابق، د. عبدالحى عبيد، وتفقدت جميع المبانى بالجامعة والعيادة، ومعامل التدريس،

وقاعات المحاضرات، لافتا إلى أن اللجنة خرجت بانطباع جيد عن إمكانيات الجامعة وجاهزيتها كأول جامعة بالعاصمة الإدارية.



وأكدت أنها وأعضاء هيئة التدريس الكنديين فى الجامعة يرون أن مصر آمنة ومستقرة، وتسير على خطى التقدم والنجاح، وأن جامعة كندا – مصر، ستعمل على تخريج طلاب ينافسون كبرى الجامعات الدولية عالميا. ( رابط الخبر )

ياسر رزق: مش عايزين نواب بتخاف

كـريـم الخـطيب

قال الكاتب الصحفي ياسر رزق، رئيس مجلس إدارة أخبار اليوم، إنه يجب أن تتضح الآراء حول التعديلات الدستورية، من يؤيدها عليه ان يقول أسانيده ومن يعارضها يقول مبرراته، مؤكدا أته يرفض من يمسك العصا من المنتصف.

وأضاف ياسر رزق خلال لقائه مع الإعلامي شريف عامر في برنامج «يحدث في مصر» على قناة «MBC مصر» أن البعض لا يبدى رأيه من أجل حسابات سياسية لذلك يمسك العصا من المنتصف، تحسبا لعودة الاخوان للحكم.

وتابع رئيس مجلس إدارة أخبار اليوم: «احنا مش عايزين نواب تخاف، ولذلك احترم النواب الذين اعترضوا علي التعديلات الدستورية، عن الذين أحجموا عن التصويت، وانا مستاء من الذين غابوا دون عذر».

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