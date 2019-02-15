بريطانيا .. آلاف الطلاب يتغيبون عن المدارس للمشاركة في مظاهرة بشأن تغير المناخ

محمد اسماعيل - القاهرة - لندن - (د ب أ):

يتوقع أن يتغيب آلاف الطلاب في بريطانيا عن مدارسهم ليتظاهروا تحت شعار "إضراب شبابي من أجل المناخ" ، اليوم الجمعة، احتجاجا على "عدم اتخاذ إجراء حكومي لمكافحة أزمة المناخ"، حسبما ذكرت شبكة طلابية.

وذكرت شبكة المناخ الطلابية البريطانية في بيان عبر موقعها الإلكتروني: "هذا هو خيارنا الأخير للكفاح من أجل مستقبلنا، ولن تكون أعمارنا هي ما يوقفنا عن ذلك".

وتطالب الشبكة، التي تقل أعمار طلابها عن 18 عاما، بعدة أمور من بينها أن تعلن الحكومة حالة طوارئ مناخية وأن "تعالج الأزمة البيئية كأولوية تعليمية".

كما تطالب الشبكة بخفض الحد الأدنى لسن التصويت من 18 إلى 16 عاما لتوسيع القاعدة الشبابية في عملية صنع السياسة "لأن الشباب لهم النصيب الأكبر في مستقبلنا".

من جانبه، أعرب وزير التعليم البريطاني داميان هيندز عن سعادته بـ "انخراط الشباب في قضايا رئيسية تؤثر عليهم" ، لكنه حذرهم من التغيب عن الدراسة للمشاركة في إضرابات.

وقال: "التغيب عن الدراسة لن يقدم أي شيء لمساعدة البيئة".

وكان عمدة لندن صادق خان دعا زملائه السياسيين إلى البحث عن حلول لمسألة التغير المناخي.