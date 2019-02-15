السودانيات يرفضن "رشوة" البشير بتعديل قانون النظام العام

من جديد تسيّد قانون النظام العام المشهد في السودان. وحضر هذا القانون بكل أثقاله القديمة والجديدة، من اعتقالات وجلد وحبس وغرامة، قد مورست لما يزيد عن ربع قرن، ضد الآلاف من السودانيات.

عرّى عن هذا الجرح، الذي تحولت معه حياة المرأة في الخرطوم إلى جحيم، الرئيس السوداني عمر حسن البشير حين كان يبحث عن أيّ قشة يتمسك بها، لتقيه من موجة التظاهرات العاتية التي تأبى أن تهدأ مستهدفة إسقاط نظامه.

ووجه الرئيس السوداني لأول مرة انتقادات لاذعة إلى قانون النظام العام، وهو الذي كان متشددا حياله لسنوات مضت، وأكد أنه أحد أهم الأسباب وراء الاحتجاجات التي شهدتها مدن سودانية خلال الفترة الأخيرة، لما تركه من غبن وسط الفتيات عند تطبيقه.

والمحرك الأساسي لموقف البشير هو الحضور اللافت للمرأة السودانية خلال التظاهرات، لاسيما تلك التي اندلعت في العاصمة الخرطوم. خلال هذه الأحداث التي يعيش على وقعها السودان، كسرت النساء كافة القيود المجتمعية المحافظة التي تقيّد حركة وحرية المرأة.

واستطاعت السودانيات بفئاتهن العمرية المختلفة، التقدم في جميع مواكب التظاهرات التي ظلّ تجمع المهنيين السودانيين (تجمع نقابي غير رسمي) يدعو إليها لما يزيد عن الشهر ونصف الشهر، احتجاجا على الأوضاع الاقتصادية، وللمطالبة بإسقاط نظام الحكم في البلاد.

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في اعتراف خلال لقاء محدود مع قادة العمل الإعلامي في السودان مؤخرا، قال البشير، إن حضور المرأة في التظاهر كان لافتا بسبب الغبن الذي صاحب تطبيق قانون النظام العام. وأكد الرئيس السوداني أن القانون المثير للجدل يخالف الشريعة الإسلام