بالصور.. علي الحجار يحتفل بعيد الحب مع جمهور أوبرا الإسكندرية

محمد اسماعيل - القاهرة - الإسكندرية – محمد البدري:

نظمت دار الأوبرا المصرية حفلا غنائيا ساهرا العدد مساء أمس الخميس؛ احتفالا بعيد الحب، أحياه الفنان علي الحجار، ومصاحبة الفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو أحمد عامر ومشاركة نجوم الأوبرا.

بدأ الفاصل الأول من الحفل بموسيقى "أنده عليك" من ألحان موسيقار الأجيال محمد عبد الوهاب، ثم فاصل غنائي للفنانة صابرين النجيلى حيث غنت "الورد جميل، أنا قلبى دليلى" واختتمت الفنانة حسناء الفاصل بأغنية "أنت الحب"

وفي الفاصل الثانى استقبلت خشبة المسرح المطرب علي الحجار قدم خلالها باقة مختارة من أشهر أعماله التى غناها على مدار مشواره الفني، منها "متمنعوش الصادقين، على قد محبينا، لو تعرفى، زى الهوى، قبل ما تواعد، تجيش نعيش، مسألة مبدأ، عنوان بيتنا،انا كنت عيدك، عارفة، اسكندرانى، أنت المدد، ما تصدقيش، بوابة الحلواني.

وتفعال جمهور الإسكندرية مع أغاني "الحجار"، وسط موجة من التصفيق ملأت جنبات المسرح الذي رفع شعار كامل العدد بعد أن بيعت تذاكر الدخول قبل ساعات من بدء الحفل.