ترامب سيعلن حال الطوارئ الوطنية لتمويل الجدار الحدودي

أعلن زعيم الغالبية الجمهورية في مجلس الشيوخ الأميركي ميتش ماكونيل، الخميس، أنّ الرئيس دونالد ترامب سيعلن حالة "الطوارئ الوطنية" لاستكمال تمويل بناء جدار على الحدود مع المكسيك لمحاربة الهجرة غير الشرعية.

وصرّح ماكونيل أنّ الرئيس "قال إنّه مستعدّ لتوقيع" حلّ وسط للموازنة تمّ التوصل إليه بين الديموقراطيين والجمهوريين تجنّباً "لإغلاق" جديد لقسم من الإدارات الحكومية.

وأضاف أنّ ترامب "سيعلن في الوقت نفسه حالة طوارئ وطنية"، مؤكدا أنه يدعم هذا الإجراء الذي يسمح للرئيس بتجاوز الكونغرس لجمع الأموال.

وبعيد تصريح ماكونيل أكّد البيت الأبيض عزم ترامب على إعلان حالة الطوارئ الوطنية لتمويل الجدار الحدودي الذي لطالما وعد ببنائه.

لكنّ قرار ترامب لقي على الفور انتقاداً حاداً في المعسكر الديموقراطي.

وقال زعيم الأقليّة الديموقراطية في مجلس الشيوخ تشاك شومر "سيكون أمراً سيئاً للغاية".