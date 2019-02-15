أسعار النفط ترتفع ومزيج برنت يسجل أعلى مستوى في 2019

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منصة نفطية في فنزويلا

ارتفعت أسعار النفط الخميس، وسجل خام القياس العالمي مزيج برنت أعلى مستوى للعام 2019، لكن المكاسب تقلصت بفعل أكبر هبوط في مبيعات التجزئة الأميركية منذ عام 2009، وهو ما أذكى مخاوف المستثمرين من تباطؤ اقتصادي عالمي.

واختتمت عقود برنت الآجلة الجلسة مرتفعة 96 سنتا، أو ما يعادل 1.5 بالمئة، إلى 64.57 دولار للبرميل.

وكانت العقود قد بلغت أعلى مستوى في 2019 عند 64.81 دولار في وقت سابق.

وزادت العقود الآجلة للخام الأميركي 51 سنتا، أو ما يعادل 0.95 بالمئة، مسجلة 54.41 دولار للبرميل، بعد أن بلغت أعلى مستوى خلال الجلسة عند 54.68 دولار للبرميل.