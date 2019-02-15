الكونجرس يفرج عن صور للسادات وبيجن التقطت منذ 37 عاما

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أفرجت لجنة العلاقات الخارجية بالكونجرس الأمريكي عن صور أخذت للرئيس المصري الراحل محمد أنور السادات ورئيس الوزارء الإسرائيلي مناحيم بيجن أثناء زيارتهما لمقر الكونجرس عام ١٩٨١.

الزيارة أتت بعد مرور عامين على توقيع معاهدة السلام بين مصر وإسرائيل في العاصمة الأمريكية واشنطن، والتي تمر هذه الذكرى الـ٣٧ على هذه الزيارة.





وصدق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على قانون خاص بتكريم الرئيس المصري الأسبق محمد أنور السادات، بمناسبة مرور 100 عام على ميلاده.

والصيف الماضي، مرر الكونجرس الأمريكي مشروعاً خاصاً بهذا القانون، حيث يمنح السادات، المولود في ديسمبر 1918، ميدالية الكونجرس الذهبية بعد وفاته، اعترافاً بإنجازاته وإسهاماته من أجل السلام في الشرق الأوسط.

وكان السادات حصل على جائزة نوبل للسلام لعام 1978 مناصفة مع رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق مناحم بيجين، بعد التوصل لاتفاق السلام بين البلدين، اشتهر باتفاقية كامب ديفيد.

وفي 25 ديسمبر المقبل، تحل الذكرى المئوية لمولد الرئيس المصري الراحل محمد أنور السادات، والذي يطلق عليه المصريون "رجل الحرب والسلام".

ويعد السادات ثالث رئيس لجمهورية مصر العربية، وامتدت فترة حكمه خلال الفترة ما بين حتى 17 أكتوبر 1970 إلى 6 أكتوبر 1981.