جنرال أمريكي: من المبكر جدا إعلان النصر على تنظيم داعش

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - حذر قائد القوات الخاصة الأمريكية الجنرال ريموند توماس، الخميس، من إعلان "النصر" على تنظيم داعش الإرهابي، الذي ما زال يدافع عن آخر جيوبه في سوريا.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أكد لدى إعلانه في ديسمبر/كانون الأول 2018 عزمه على سحب القوات الأمريكية من سوريا، وعددهم ألفا جندي معظمهم من أفراد القوات الخاصة، وأن واشنطن "انتصرت" في هذه الحرب.

وخلال جلسة استماع أمام لجنة القوات المسلحة في مجلس الشيوخ، سأل سيناتور الجنرال توماس عن ماهية الانتصار في سوريا، فأجاب "أنا لا أستسهل استخدام عبارة نصر محل عبارة هدف".

وأضاف "الهدف يتمثل في تقليص التهديد في تلك المنطقة، ونحن على وشك تقليص هذا التهديد، وبصدد تحديد القدرات التي يجب أن تبقى في المكان داخل المنطقة حتى نضمن هذا الهدف".

ومنذ تصريح ترامب ذاك، حرص مسؤولون أمريكيون على التقليل من أهمية إعلان النصر النهائي على الإرهابيين، مشيرين إلى أن تنظيم داعش الإرهابي سيبقى يمثل تهديداً.

كما أكد الجنرال أنه ليس واثقاً من تقييم الوضع في سوريا، وقال "إنه أحد التحديات الأشد تعقيداً التي واجهتها قواتنا منذ فترة".