شكرا لقرائتكم خبر عن قيادى سابق بالإخوان: إرهاب الجماعة أصبح مكشوف للعالم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد إبراهيم ربيع، القيادى السابق بجماعة الإخوان، أن تورط قيادات وعناصر الجماعة فى ممارسة العمليات الإرهابية أصبح معروف لدى جميع دول العالم، ولكن هناك أدوات تدفع العالم إلى اتخاذ قرارات ضد التنظيم وانتشاره فى الغرب.

وقال القيادى السابق بجماعة الإخوان، فى تصريحات لـ"الخليج 365"، إن سبب انكشاف إرهاب الإخوان أمام المجتمع الدولى هو الوثائق وجهود أجهزة المعلومات المصرية وجهود الدبلوماسية المصرية التى تضع العالم امام مسؤولياته تجاه الإرهاب، وتثبت لما لا يدع مجالا للشك حجم العنف الذى تمارسه الجماعة.

وبشأن تحرك العالم فى اتخاذ إجراءات تدين الجماعة، قال إبراهيم ربيع، إن هذا يتوقف على مدى تحرر مصالح قوى الاستعمار من رهانها على هذا التنظيم الإخوانى الجاسوس.