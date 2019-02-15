شكرا لقرائتكم خبر عن قيادى سابق بالإخوان: إرهاب الجماعة أصبح مكشوف للعالم والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد إبراهيم ربيع، القيادى السابق بجماعة الإخوان، أن تورط قيادات وعناصر الجماعة فى ممارسة العمليات الإرهابية أصبح معروف لدى جميع دول العالم، ولكن هناك أدوات تدفع العالم إلى اتخاذ قرارات ضد التنظيم وانتشاره فى الغرب.
وقال القيادى السابق بجماعة الإخوان، فى تصريحات لـ"الخليج 365"، إن سبب انكشاف إرهاب الإخوان أمام المجتمع الدولى هو الوثائق وجهود أجهزة المعلومات المصرية وجهود الدبلوماسية المصرية التى تضع العالم امام مسؤولياته تجاه الإرهاب، وتثبت لما لا يدع مجالا للشك حجم العنف الذى تمارسه الجماعة.
وبشأن تحرك العالم فى اتخاذ إجراءات تدين الجماعة، قال إبراهيم ربيع، إن هذا يتوقف على مدى تحرر مصالح قوى الاستعمار من رهانها على هذا التنظيم الإخوانى الجاسوس.
كانت هذه تفاصيل خبر قيادى سابق بالإخوان: إرهاب الجماعة أصبح مكشوف للعالم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.