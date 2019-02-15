إيفون مدحت
علق الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، على ما تردد حول السيريال نمبر الخاص بأجهزة التابلت، قائلًا إنه على مدار عامين كلما قدمت الوزارة شيئًا جديدًا أثير حوله الشائعات.
وأوضح، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «آخر النهار»، المذاع عبر فضائية «النهار»، مساء الخميس، أن الوزارة تواجه ردود أفعال غير إيجابية لكل ما تقدمه في إطار خطتها لتطوير المنظومة التعليمية.
ووجه رسالة لكل المشككين في المنظومة الجديدة ومروجي الشائعات حولها، قائلًا: «عاوز الناس تسيب العيش لخبازه ومتعملش دوشة من كل حاجة بكل هذا...
كانت هذه تفاصيل خبر وزير التعليم لمروجي الشائعات: سيبوا العيش لخبازه لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الموجز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.