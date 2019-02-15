بدء الدراسة بـ6 فروع جامعات أجنبية بالعاصمة الإدارية سبتمبر المقبل

عمر فارس
كشف مساعد وزير التعليم العالى للشئون الفنية، والقائم بعمل أمين مجلس الجامعات الأجنبية، محمد الطيب، عن بدء الدراسة بـ6 فروع جامعات أجنبية بالعاصمة الإدراية خلال شهر سبتمر من العام الحالى.
وقال الطيب، لـ«الشروق»، إن الدولة تولى هذا الملف اهتماما كبيرا، وأنها صاغت تشريعات إنشاء الجامعات الأجنبية فى أغسطس 2018، ووافق عليها البرلمان وصدر قرار جمهورى لجامعتين ببدء الدراسة فى أقل من شهرين، وأنها تعمل الآن على تسهيل جميع الإجراءات بلجنة فحص إنشاء الجامعات الجديدة
بالعاصمة الإدارية.
وتابع: إن لجنة فحص أوراق...
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