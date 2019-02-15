وزيرة الخارجية الكندية تبحث الأوضاع في فنزويلا مع زعيم المعارضة

محمد اسماعيل - القاهرة - أوتاوا - أ ش أ:
بحث وزيرة الخارجية الكندية كريستيا فريلاند مساء أمس الخميس في اتصال هاتفي، مع زعيم المعارضة في فنزويلا والذي تعترف به كندا كرئيس مؤقت للبلاد، خوان جوايدو، تطورات الوضع في فنزويلا وخطوات إجراء انتخابات حرة ونزيهة.
وذكر بيان صادر عن الخارجية الكندية أن الاتصال تناول "مسيرة فنزويلا لاستعادة الديمقراطية من خلال انتخابات حرة ونزيهة، ودور المجتمع الدولي في تلك العملية وما بعدها". وجددت الوزيرة الكندية موقف بلادها الداعم لجوايدو.
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