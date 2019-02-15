شكرا لقرائتكم خبر عن خالد بن سلمان: إيران المهدد الأول للمنطقة والان نبدء بالتفاصيل

شدد سفير خادم الحرمين الشريفين لدى واشنطن، صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز، أمس، على أن النظام الإيراني يشكل التهديد الأول للمنطقة، لافتا إلى أنه لا يزال متمسكا بأحلامه التوسعية، مؤكدا أن أرض العرب للعرب، وأفعال الشرفاء في اليمن والتحالف أبلغ من خطب الوهم.

وفي تغريدات على «تويتر»، قال الأمير خالد بن سلمان: استولى الملالي على الحكم منذ أربعين عاما، شهد خلالها الشعب الإيراني تراجعا في مستوى المعيشة، ووقفا تاما للتنمية الاقتصادية والبشرية، ولا يزال يبدد أموال شعبه في دعم الإرهاب والتطرف والطائفية وعدم الاستقرار في المنطقة، مشيرا إلى أن القيادة السعودية لطالما كان هدفها العمل على التنمية البشرية والسعي لتحسين مستوى معيشة المواطنين، ولهذا ازداد دخل الفرد في المملكة منذ 1979 عشرة أضعاف، بينما تراجع في إيران بأكثر من النصف، ويبلغ الناتج المحلي الإجمالي للمملكة ضعف نظيره في إيران بعد أن كانا متساويين في عام 79.

» الشعب الصديق

وأضاف سفير المملكة لدى واشنطن: إن الشعب الإيراني الصديق يستحق قيادة تلتفت له، بدلا من تبديد ثروته وأمواله للعبث في الخارج، ونشر الفتن الطائفية والإرهاب في المنطقة، مشيرا إلى أن النظام الإيراني لا يزال يعيش أوهام محاولة تركيع العرب وهو ما لن يحدث، مؤكدا أن خطابهم الطائفي كشف عن نفسه، وبعد أربعين عاما لم تعد أوهام هذا النظام تنطلي على أحد.

وتابع سموه قائلا: هل يقبل النظام الإيراني أن يكون الولي الفقيه عربيا، وينصاع له الإيرانيون؟ أم أن خطابهم هو مجرد محاولة لفرض هيمنتهم المزعومة على العرب، مؤكدا أن الشعوب العربية الأبية لم ولن تقبل المحاولات الفاشلة لهذا النظام لتركيعهم سواء في اليمن أو أي دولة عربية أخرى.

وشدد سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الولايات المتحدة على أن النظام الإيراني يشكل التهديد الأول لأمن المنطقة، حيث لا يزال متمسكا بأحلامه التوسعية، لافتا الانتباه إلى أنه في خطاب الذكرى الأربعين للثورة الإيرانية فضح رئيس النظام نواياهم بادعاء أن أراضي العرب في الخليج العربي، هي جزء منهم، وسماها جنوب إيران، مؤكدا سموه أن أرض العرب للعرب، وأفعال الشرفاء في اليمن والتحالف أبلغ من خطب الوهم.