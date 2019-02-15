شكرا لقرائتكم خبر عن النائب جمال عباس: مشاركة الرئيس السيسي بمؤتمر "ميونخ" لطرح حلول أزمات المنطقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أشاد النائب جمال عباس، أمين حزب المصريين الأحرار بأسيوط وعضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، بزيارة الرئيس عبد الفتاح إلى مدينة ميونخ الألمانية تلبية للدعوة الموجهة إليه للمشاركة فى أعمال مؤتمر ميونخ للأمن لعام 2019 قائلا: "تأتى لطرح رؤية مصر حول مختلف الأزمات التى تعاصرها منطقة الشرق الأوسط فى الآونة الأخيرة".

وقال جمال عباس، فى بيان له إن الرئيس عبدالفتاح السيسي، سيطرح خلال فعاليات المؤتمر، رؤية مصر أيضًا بشأن تعزيز العمل الإفريقى خلال المرحلة المقبلة باعتبارها رئيسة للاتحاد الإفريقى للعام الجارى 2019، وذلك من خلال دفع التكامل الاقتصادى الإقليمى على مستوى القارة، وتسهيل حركة التجارة البينية، فى إطار أجندة إفريقيا 2063 للتنمية الشاملة والمستدامة، مُشيرًا إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسى منذ توليه مقاليد نظام الحكم فى عام 2014 وهو يهتم بتوطيد العلاقات مع الدول الإفريقية على عكس استراتيجية عمل أى رئيس سابق.

وأكد أمين حزب المصريين الأحرار بأسيوط، أن زيارة الرئيس لألمانيا ستشهد أيضًا سبل توطيد العلاقات بين مصر والدول المشاركة فى فعاليات مؤتمر "ميونخ" فى شتى المجالات، بالإضافة إلى تبادل الرؤى حول تطورات القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.