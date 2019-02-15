شكرا لقرائتكم خبر عن محمد شبانة : أزمة تأخر بدل الصحفيين انتهت والاجتماع مع المجلس الأعلى مثمر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فى جلسة امتدت لأكثر من ساعة جمعت بين محمد شبانة أمين صندوق نقابة الصحفيين وأحمد سليم الأمين العام للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام لمناقشة الأزمة التى تفجرت الشهر الماضى بخصوص تأخر بدل التدريب والتكنولوجيا الخاص بالصحفيين من الصحف الحزبية والمستقلة والخاصة.

وناقشت الجلسة الأمر بإستفاضة مع الاتفاق على كل الآليات التى تضمن وصول واستلام الصحفيين للبدل الشهرى فى توقيته المعتاد، وتم استدعاء الإدارة المالية بالمجلس الأعلى لتنظيم الاعلام لوضع الضوابط اللازمة والتنسيق مع نقابة الصحفيين فى هذا الامر.

وتوصل الاجتماع، لضرورة إرسال بدل التدريب فى وقت مبكر من كل شهر وانهاء هذه الأزمة نهائيا بداية من شهر فبراير الجارى وهو ما انتهى عليه الاجتماع .

ومن جانبه قال محمد شبانة امين صندوق نقابة الصحفيين ان الاجتماع كان مثمرا للغاية وشهد تعاونا من الأمين العام للمجلس الأعلى لتنظيم الاعلام والذى وعد بعدم تكرار هذا الامر مرة اخرى .. وأشار شبانة ان كل مؤسسة تتحمل مسئولياتها فى الالتزام نحو حقوق الصحفيين .

وصرح احمد سليم الأمين العام للمجلس الأعلى لتنظيم الاعلام ان العلاقة مع نقابة الصحفيين علاقة قوية وان ما حدث كان امر استثنائى غير مقصود وان كل الأطراف سواء المجلس او نقابة الصحفيين وكذلك وزارة المالية تهدف فى النهاية للحفاظ على حقوق الصحفيين .