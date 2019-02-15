شكرا لقرائتكم خبر عن داعية أزهرى: لا يوجد مانع من الاحتفال بعيد الحب طالما لم يحدث اختلاط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد أحمد البهى، الداعية الأزهرى، أن عيد الحب مسألة حديثة تأصلت غربيا ولكن فى نفس الوقت لا مانع شرعاً من الاحتفال بها دون حدوث اختلاط.

وقال الداعية الأزهرى، فى تصريحات لـ"الخليج 365"، إنه لا يوجد مانع يمنع الناس أن تتفق على أيام معينة يجعلوها خاصة لبعض المناسبات الإجتماعية طالما لا تختلف مع الشريعة.

وأشار الشيخ أحمد البهى، إلى أنه إذا كان هذا اليوم للاحتفال بين المتزوجين وإهداء الهدايا دون مخالفات شرعية ودون اختلاط أو علاقات خارج حدود الشرع فلا مانع من ذلك.