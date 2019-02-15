شكرا لقرائتكم خبر عن حزب المحافظين : السيسى من أديس أبابا إلى ألمانيا لجنى ثمار الجهد والتعب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الدكتور محمد عمارة، رئيس لجنة التسويق والعلاقات العامة بحزب المحافظين أن الرئيس السيسى نقل مصر فى خلال سنوات حكمه من شبه دولة آيلة للسقوط إلى دولة عظمى تليق بمكانة مصر التاريخية وتليق بعظمة هذا الشعب المصرى العظيم الذى يقف خلف قائده فى معركة البناء والبقاء.

وأضاف عمارة فى بيان اليوم منذ ساعات شاهدنا مراسم تسلم مصر رئاسة الاتحاد الأفريقى فى أديس أبابا فى مشهد يبعث فى كل نفس وطنى شريف روح الفخر وحصاد ثمار الجهد فمنذ 5 سنوات كانت قد جمدت عضوية مصر بالاتحاد الأفريقى، واليوم تتسلم مصر رئاسة الاتحاد الأفريقى وترأس الرئيس القمة الثانية والثلاثين للاتحاد الأفريقى ولولا ثقة البلاد الأفريقية فى رؤية وقدرة مصر لما كنا وصلنا لهذا واستطرد عمارة قائلا لم يبرح الرئيس من عودته من أفريقيا ليطير إلى ألمانيا مدينة ميونخ للمشاركة فى مؤتمر ميونخ للأمن وليس الحضور فحسب بل التحدث فيه فى سابقة تعد الأولى فى أن يتحدث رئيس دولة غير أوربية منذ تأسيس المؤتمر عام 1963 ويعتبر هذا المؤتمر كأحد وسائل التقريب بين وجهات النظر لكبار القادة لتجنب نشوب حروب عالمية جديدة فى ظل مشاركة كبار القادة والمسئولين لأكثر من سبعون دولة كأحد أهم مؤتمر دولى للأمن فى العالم.

واختتم عمارة بأن مصر بقيادة رئيس وطنى شجاع مُلهم استطاع أن يرسوا بالوطن لبر الأمان وجعل لمصر مكانة دولية كبيرة لتكون دولة عظمى وصدق وعد الرئيس عندما قال أن مصر ستكون أد الدنيا لنقولها بكل فخر تحيا مصر.