شكرا لقرائتكم خبر عن النائب عاطف مخاليف يقدم مذكرة حول مشاركة وفد البرلمان بمؤتمر التنمية المستدامة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال النائب عاطف مخاليف، عضو مجلس النواب، إنه تقدم بمذكرة إلى الدكتور على عبد العال بشأن مشاركة الوفد البرلمانى المصرى فى فعاليات مؤتمر التنمية المستدامة "الاسكوا" المنعقد ببيروت لبنان فى 2019، والذى يهدف إلى تحقيق التنمية الاقتصادية.



نص المذكرة المقدمة حول مشاركة وفد البرلمان بمؤتمر التنمية المستدامة

وأضاف مخاليف فى تصريح لـ"الخليج 365" أن المذكرة تضمنت الـ17 هدفا للتنمية المستدامة والتى تمثلت فى: -

1 – القضاء على الفقر بجميع أشكاله فى كل مكان.

2 – القضاء التام على الجوع وتوفير الأمن الغذائى وتحسين التغذية المحسنة وتعزيز الزارعة المستدامة.

3- ضمان تمتع الجميع بأنماط عيش صحية بالرفاهية فى جميع الأعمار.

4 – ضمان التعليم الجيد المنصف والشامل للجميع وتعزيز فرص التعلم مدى الحياة للجميع.

5 – تحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين كل النساء والفتيات.

6 – ضمان توفير المياه النظيفة والنظافة الصحية وخدمات الصرف الصحى للجميع.

7 – ضمان حصول الجميع بتكلفة ميسورة على خدمات الطاقة الحديثة والموثوقة والمستدامة.

8 – تعزيز النمو الاقتصادى المطرد والشامل للجميع والعمالة الكاملة والمنتجة وتوفير العمل اللائق للجميع.

9 – إقامة بنية تحتية قادرة على الصمود وتحفيز التصنيع الشامل للجميع وتشجيع الابتكار.

10 – الحد من انعدام المساواة داخل البلدان وفيما بينها.

11 – جعل المدن والمستوطنات البشرية شاملة للجميع وآمنة وقادة على الصمود ومستدامة.

12 – ضمان وجود أنماط استهلاك وإنتاج مستدامة.

13 – اتخاذ اجراءات عاجلة للتصدى لتغير المناخ وآثاره.

14 – حفظ المحيطات والبحار والموارد البحرية واستخدامها على نحو مستدام لتحقيق التنمية المستدامة.

15 – حماية النظم الأيكولوجية البرية وترميمها وتعزيز استخدامها على نحو مستدام وإدارة الغابات على نحو مستدام ومكافحة التصحر ووقف تدهور الأراضى ووقف فقدان التنوع البيولوجى.

16 – التشجيع على إقامة مجتمعات مسالمة لا يهمش فيها أحد من أجل تحقيق التنمية المستدامة وإتاحة إمكانية وصول الجميع إلى العدالة وبناء مؤسسات فعالة وخاضعة للمساءلة وشاملة للجميع على جميع المستويات.

17 – تعزيز وسائل التنفيذ وتنشيط الشراكة العالمية من أجل التنمية المستدامة.

واقترح النائب عاطف مخاليف فى نص المذكرة أن يتم تحويل هذا المقترح لكى يفعل باللجان النوعية بمجلس النواب المصرى للعمل على تنفيذها وإصدار تشريعات بشأنها لتحقيق التنمية المستدامة.

كان النائب عاطف مخاليف، ترأس وفد البرلمان المصرى، للمشاركة فى فعاليات المؤتمر التنمية المستدامة الذى نظمته منظمة الأسكوا التابعة لليونسكو، خلال الأيام الماضية بلبنان، بمشاركة عدد كبير من الدول العربية، وضم الوفد النائب محمد حبيب والنائبة هالة أبو على.