شكرا لقرائتكم خبر عن نواب سمالوط يحصلون على دعم مادى لمراكز الشباب بالمحافظة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال النائب مجدى ملك عضو مجلس النواب، إن الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة وافق على الطلبات المقدمة منه والنائب توحيد تامر، بشأن دعم مركز شباب الجزائر ومركز شباب حسن باشا بسمالوط بمبلغ مالى وقدره 10 آلاف جنيها لكل مركز شباب نظرا لعدم وجود موارد مادية لهذين المركزين.

وأشار ملك فى بيان له منذ قليل، إلى أن وزير الشباب والرياضة وافق أيضا على تزويد مركزى شباب قلوصنا وأسطال بصالات تدريب مجهزة على أن يقوم كل مركز شباب بتجهيز مكان ومناسب حتى يستطيع الشباب ممارسة الأنشطة بأمان، كما وجه الوزير بتشكيل لجنة من وزارة الشباب والرياضه لزيارة مركز شباب طحا لعمل الصيانه اللازمة له، وسرعة الاستعجال فى فرش مركز شباب الجزائر بالأثاث اللازم له وعمل سور للملعب وتنجيله حتى يستطيع الشباب ممارسة كافة الانشطه .

ووجه عضو مجلس النواب عن محافظة المنيا الشكر إلى الدكتور أشرف صبحى على دعمه المستمر لمراكز الشباب على مستوى المحافظات المختلفة.