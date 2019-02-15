برلمانيون: التعديلات الدستورية فى صالح الشعب والوطن لتحقيق الاستقرار

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد عدد كبير من أعضاء مجلس النواب خلال تصويتهم بالموافقة على مبدأ التعديلات الدستورية، فى الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الخميس، أن موافقتهم تأتى لأن التعديلات فى صالح استقرار الدولة ومصلحة المواطن وحفاظا على الأمن والأمان.

وقال النائب خالد العراقى: "أوافق على مبدأ التعديلات الدستورية لتقدم مصر وازدهارها"، فيما قال النائب حمدى بخيت: "موافق دعما للاستقرار فى ظل ما تعرضت له مصر من تهديدات داخلية وخارجية".

وبدورها، قالت النائبة سحر عتمان، إنها توافق على مبدأ التعديلات الدستورية، حافظا على الأمن والأمان وتثبيت أركان الدولة وسلامة الشعب المصرى وتمثيلا لرغباتهم.

وصوتت النائبة نوسيلة أبو العمرو، بالموافقة، مؤكدة أن ذلك فى صالح الأجيال القادمة وتحقيق دولة ديمقراطية حقيقية، مستطردة: "أوافق بشدة وبقوة".

وقال النائب أحمد همام: "أوافق دعما للدولة المصرية وثقة فى قيادتها الحكيمة وحرصا على مصلحة الشعب المصرى العظيم أوافق على التعديلات الدستورية".

فيما قال النائب أحمد رفعت: "موافق نيابة عن جميع الشعب المنوفى، قولا واحدا موافق على التعديلات الدستورية، بسب الظروف الأمنية التى تمر بها البلاد ولتحقيق الاستقرار".

فيما قالت النائب غادة صقر، إنها توافق على التعديلات الدستورية، متابعة: "نعلم جميعا أن التعديلات الدستورية سيتم استفتاء الشعب عليها، الشعب هو السيد وصاحب الكلمة الأولى والأخيرة، ومسئوليتنا تستوجب التنبيه والبصرة، علما بأن جميع الإجراءات التى سيتخذها المجلس خطوات جادة للصالح العام دون إفراط أو تفريط، وأؤكد حرصى الشديد على أننا نشهد مرحلة جديدة للبناء والعمل الوطنى، واحتراما لشهداء ثورتى يناير ويونيه، وشهداء الجيش والشرطة، فمن الضرورة مراجعة بعض أحكام الدستور".